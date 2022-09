Az Egyesült Államok moszkvai nagykövetsége felszólította az amerikai állampolgárokat, hogy sürgősen hagyják el Oroszországot, amíg erre lehetőség nyílik – áll a diplomáciai képviselet honlapjára feltöltött ajánlásokban.

Fotó: Anadolu Agency

Az amerikai állampolgároknak nem szabad Oroszországba utazniuk, az Oroszországban lakóknak vagy az ott tartózkodóknak pedig azonnal el kell hagyniuk az országot

– közölte a nagykövetség. Az üzenet azt a figyelmeztetést is tartalmazza, hogy Oroszország megtagadhatja a kettős állampolgárok amerikai állampolgárságának elismerését, megtagadhatja az Egyesült Államok konzuli segítségét, megakadályozhatja az amerikaiak távozását az országból, és katonai szolgálatra is behívhatja a kettős állampolgárokat. A nagykövetség azt is hozzátette, hogy a repülési lehetőségek jelenleg rendkívül korlátozottak, azonban a szárazföldi szabad közlekedés továbbra lehetséges.

Bulgária kedden szintén azt javasolta állampolgárainak, hogy ne utazzanak Oroszországba, az ott tartózkodó bolgároknak pedig azt tanácsolta, hogy hagyják el az országot. A közlemény szerint a bolgár állampolgároknak érdemes fontolóra venniük, hogy a rendelkezésre álló közlekedési lehetőségeket igénybe véve gyorsan elhagyják az országot.

Azokat, akik mégis úgy döntenek, hogy maradnak, a tárca fokozott éberségre intette, és azt javasolta, hogy kerüljék el a nagyobb tömegeket.

A lengyel külügyminisztérium is azt tanácsolta a lengyel állampolgároknak, hogy ne utazzanak az Orosz Föderációba, mert

az ország folyamatosan támadja Ukrajnát, és az orosz hatóságok ellenséges államként tekintenek Lengyelországra. Azt is tanácsolja, hogy az üzleti utazásokat és a sürgős családi ügyeket is halasszák el a lengyel emberek.

A külügy figyelmeztet, hogy a Lengyelországba induló közvetlen repülőjáratokat felfüggesztették, más utazási lehetőségek is korlátozottak, a lengyel számlákon lévő pénzösszegeket nehéz elérni (például a hitelkártyák használatával), valamint az országot önkényes letartóztatások és telefonlehallgatások jellemzik.