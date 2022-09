Politikai szappanoperává silányult az Igor Matovic szlovák pénzügyminiszter leváltására történő újabb parlamenti kísérlet. Ma késő délután másodszor is meghiúsult a leváltásáról szóló szavazás, az új időpont kedden 11 óra. Ez az eddigi legkomolyabb, sorrendben harmadik kísérlet a megbuktatására, mivel egy korábbi kormánypárt is ellene fordult.

Fotó: Vladimir Simicek / AFP

A legnagyobb kormánypárt, az Egyszerű Emberek (OlaNO) elnöke politikai bukórepülést mutathat be, hiszen a 2020 februári parlamenti választás után miniszterelnökké választották, majd vitathatatlan összeférhetetlensége okán 2021 tavaszán a négypárti koalíción belüli harcok folyományaként megbuktatták. Pénzügyminiszterré léptették vissza, de nem kizárt, e posztját is elveszíti. Főleg azok után, hogy a koalíciós négyesfogat trojkává zsugorodott, mivel szeptember legelején a liberálisnak mondott SaS kilépett a kormánykoalícióból, és most leváltását szorgalmazza.

Az SaS a parlamentben Matovic fejére olvasta bűneit. A párt szerint az OLaNO elnöke olyan politikus, aki összetévesztette a közszolgálatot a játékkal. Visszaélt a funkciójával, felelőtlenül bánik a közpénzzel, tönkreteszi az állami intézményekbe vetett bizalmat, sértegeti az újságírókat és nem teljesíti kötelességeit.

Felrótták azt is, hogy a pénzügyminiszter a funkcióját a saját szakmaiatlan ötleteinek erőszakos megvalósítására használja.

Erre példa az érdemi sikert nem hozó úgynevezett oltási lottó, vagy az az 1,2 milliárd eurós, szociálisnak mondott pénzügyi csomag, amit Matovic alig egy hét alatt vert át a kormányon és a parlamenten, gyakorlatilag senkivel sem egyeztetve. Negatív szereplése a közvéleményt sem hagyta hidegen, mára a választás győzteséből a legalacsonyabb bizalmat élvező tag lett a kabinetben.