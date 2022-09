Pénteken a tűzoltóságot az Európai Bizottság épületének 13. emeletére hívták, ahol Ursula Von Der Leyen elnök irodája is található. Míg egyesek tűzesetről számoltak be, a brüsszeli tűzoltóság megerősítette a The Brussels Timesnak, hogy

egy gyanús fehér port tartalmazó boríték miatt hívták ki a tűzoltókat.

A brüsszeli tűzoltóság szóvivője szerint csak egy személy került kapcsolatba a porral, akinek nem lett semmilyen egészségügyi károsodása. A helyzet állítólag „ellenőrzés alatt áll”, és jelenleg nem evakuálják az épületet.