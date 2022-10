Több száz négyzetkilométert szabadítottak fel az ukránok Herszon tartományban

Az ukrán fegyveres erők a déli Herszon megyében több mint 400 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel az orosz megszállás alól október eleje óta – közölte Natalija Humenyuk, a dél-ukrajnai műveleti parancsnokság sajtóközpontjának vezetője csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Fotó: Yasuyoshi Chiba /AFP

Az ukrán vezérkar műveleti igazgatóságának főnöke, Olekszij Hromov dandártábornok pedig azt közölte sajtótájékoztatón, hogy

az ukrán erők az elmúlt öt nap alatt 29 települést szabadítottak fel Herszon megyében.

A déli országrészben az október eleji ukrán katonai sikerek tagadhatatlanok Humenyuk szerint, ugyanakkor általánosságban elmondható, hogy a déli irányú helyzet továbbra is nehéz és rendkívül dinamikusan változó. Az ukrán védelmi erők folyamatosan törnek előre, és több helyen már húsz kilométer mélyen hatoltak be a frontvonal mögé. Az orosz erők azonban megtorlásként erőteljesen ágyúzzák a térség településeit.

Kitért arra is, hogy a szeptember 21-étől kezdődően mozgósított oroszok már megjelentek a déli fronton.

Igen, már vannak jelei az újonnan mozgósítottak megjelenésének, de nem tűnnek friss erőnek. Nem túl felkészültek, inkább ágyútöltelékül szolgálnak.

– közölte.

Az ukrán erők a brit hírszerzés szerint is délen mintegy húsz kilométerrel odébb tolták a frontvonalat, az orosz hadsereg pedig emiatt nagy valószínűséggel irányít oda újonnan mozgósítottakat.

A dél-ukrajnai légvédelem kilenc Sahed0ľ136 típusú iráni kamikazedrónt semmisített meg az ukrán légierő parancsnoksága szerint, ezekkel Oroszország szerda éjjel támadta Ukrajnát. A vezérkar jelentése szerint egy nap alatt az ukrán erők az orosz hadsereg 15 drónját, három rakéta-sorozatvetőjét és 14 harckocsiját semmisítették meg, és megöltek mintegy 330 katonát. Az eddigi összesítés alapján hozzávetőleg 61 330 orosz katona halt meg Ukrajnában.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője közölte, hogy

augusztus óta először Fehéroroszország területéről indítottak az oroszok rakétákat Ukrajna irányába, azon belül is a nyugati országrészben lévő Hmelnickij megye felé.

A támadásban senki sem sérült meg.

Nem érte még el tetőpontját erőben a harkiv megyei ukrán ellentámadás, ami most a luhanszki régió felé halad – idézte az Ukrajinszka Pravda hírportál a washingtoni ISW – Institute for the Study of War legfrissebb elemzését.

A térség nyugati részének domborzata alkalmas gyors manőverek végrehajtására, amilyeneket az ukrán erők szeptember elején már hatékonyan alkalmaztak a harkivi régió keleti részén. A nyílt forrásokban elérhető információk az ISW szerint nem utalnak arra, hogy az orosz hadsereg jelentősen megerősítette volna magát a luhanszki régió nyugati részén.

Ukrajna északi és déli ellentámadásai valószínűleg arra kényszerítik a Kremlt, hogy az egyik hadműveleti terület védelmét helyezze előtérbe a másik rovására.

Ez a think tank elemzői szerint potenciálisan növeli Ukrajna sikerének valószínűségét mindkét területen.

Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára, Olekszij Danyilov egy tévéműsorban kijelentette, hogy szeptember 21-óta Oroszországból kétszer annyi ember menekült el külföldre, mint ahányat sikerült mozgósítani.

Az ukrán nemzeti gárdához tartozó Azov ezred négy parancsnoka sajtótájékoztatót tartott, amelyen azt állították, hogy az orosz katonai hírszerzés a mariupoli Azovsztal üzemben fogságba esett katonáikat megpróbálta – sikertelenül – beszervezni, mondván, hogy harcoljanak az orosz erőkkel az Egyesült Államok és a nyugat ellen.

Kijevbe érkezett Samantha Power, az Egyesült Államok nemzetközi fejlesztési ügynökségének (USAID) vezetője, és bejelentette, hogy a USAID 55 millió dollárral segít Ukrajnának felkészülni a télre.