Levadásszák az ukránok az orosz kollaboránsokat Herszonban

Sorra kapják el az oroszok hatalmát segítő kollaboránsokat Herszonban az ukrán hatóságok emberei. A városba, amelyet múlt héten foglalt vissza az ukrán hadsereg az oroszok kivonulása után, egyelőre még nem állt helyre a rend, de a rendőrség már visszatért, és az oroszok segítőit is elkezdték levadászni.

Fotó: MTI / AP

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség szerint a kollaboránsokat gyorskötözővel oszlopokhoz kötik az ukránok, hogy az ott maradt helyiek – akik a TASZSZ orosz hírügynökség szerint ötvenezren lehetnek – ócsárolhassák őket nyilvánosan. A közszemlére tett gyanúsítottakról fotók is készültek.

Zelenszkij szerint súlyos bűncselekményeket követtek el az oroszok Herszonban Az orosz erők herszoni kivonulása után folyamatban van Herszon aknamentesítése és az áramszolgáltatás helyreállítása.

Orosz sajtóhírek szerint az ukrán hatóságok nem igazán végeznek alapos nyomozómunkát, elég, ha a helyiek közül többen is rámondják egyes lakosokra, hogy kollaboráltak az orosz megszállókkal, már be is gyűjtik őket. Az, hogy mi lesz a további sorsuk, egyelőre nem tudni, de az ukrán törvények szerint hosszú börtönbüntetésre számíthatnak.

Herszonból a legtöbb, oroszokat segítő lakó már az evakuálás első óráiban elmenekült, de páran mégis maradtak a városban.

Ők az ukrán hírszerzés szerint megpróbálnak észrevétlenek maradni, hogy továbbra is segítsék az oroszokat jelentéseikkel és az ukrán csapatmozgásokról leadott információkkal.

A kivonuló oroszok utáni takarítás még sokáig eltarthat a városban, eddig a hírek szerint közel kétezer aknát, csapdát és egyéb robbanószert hatástalanítottak az elmúlt napokban. Tíz tűzszerészcsapat dolgozik folyamatosan Herszonban.