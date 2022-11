Zelenszkij halálát követelték az orosz bloggerek, de csalódniuk kellett

Kifakadtak az orosz bloggerek a saját hadseregük bénázására. Az internetes megmondóembereket az háborította fel, hogy a Herszonból teljesen kivonult katonaság arra is képtelen volt, hogy megölje a városba látogató ukrán elnököt, Volodomir Zelenszkijt.

Fotó: AFP

Az ukrán államfő hétfőn utazott el a múlt pénteken visszafoglalt városba, és az ott készült felvételek szerint viszonylag nyugodtan sétálgatott a felszabadított településen.

Annak ellenére, hogy alig néhány kilométerre onnan, a Dnyeper túlpartján ott sorakozik az orosz hadsereg. Ez háborította fel az orosz bloggereket, akik az amerikai agytröszt, a háborúval foglalkozó Institute for the Study of War (ISW) nevű szervezet szerint sértésként élik meg, hogy az ukrán elnök „orosz földre” látogatott.

Az pedig még inkább felbőszítette őket, hogy az orosz tüzérség nem ölte meg a politikust, amivel szerintük egy csapásra véget vetettek volna az ukrán ellenállásnak.

Ezek szerint Oroszország nem akarja megnyerni ezt a háborút, mert a hadsereg végignézte, ahogy Zelenszkij orosz területre lép

– írta az egyik ismertebb szószóló.

Az orosz véleményvezéreknek nem maradt más az ISW szerint, hogy annak a néhány elfoglalt falucskának örüljenek, amelyeket Donbaszban tudott felmutatni az elmúlt napokban az orosz sereg. Ezek ugyanakkor a szervezet szerint rendkívül jelentéktelen eredmények, ahhoz képest, amit Herszonnál fel kellett adniuk az oroszoknak.

Ennek ellenére az orosz médiában próbálják felfújni ezek jelentőségét, és napok óta csak erről lehet hallani.