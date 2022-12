Új célokat állított 2023-ra a hadsereg elé Kim Dzsongun észak-koreai vezető a hatalmon lévő Koreai Munkapárt ülésén – jelentette szerdán a helyi állami média, a KCNA. Beszámolója szerint a központi bizottság hatodik, kibővített plenáris ülésének második napján Kim áttekintette a Koreai-félszigeten és a világban „újonnan kialakult, kihívást jelentő helyzetet”.

Fotó: AFP

Az észak-koreai vezető a politikai helyzet változásaira való felkészülés jegyében új, 2023-ban követendő célokat tűzött ki az önvédelmi képességek megerősítésére – írta a KCNA, ezekről a célokról azonban nem közölt részleteket. Kim Dzsongun megállapítása arra utalhat, hogy az elszigetelt ország tovább gyorsítja katonai fejlesztéseit. Észak-Korea idén eddig soha nem látott számú rakétakísérletet hajtott végre. Számos rakétaindítás célja a 2021 elején, a Koreai Munkapárt kongresszusán meghirdetett ötéves tervben szereplő „kiemelt fontosságú” stratégiai fegyverek kifejlesztése volt.

Ezek sorában taktikai nukleáris fegyverek, egy új interkontinentális ballisztikus rakéta, hiperszonikus fegyverek, nukleáris meghajtású tengeralattjárók és egy felderítő műhold szerepelt. A térségben egész évben nagy volt a feszültség Észak-Korea folyamatos fegyvertesztjei közepette. Hétfőn, 2017 óta először, öt észak-koreai drón átlépte a Korea-közi határt. A pilóta nélküli repülőeszközök a határ menti Kjonggi tartományban hatoltak be a dél-koreai légtérbe. Ebben a tartományban található a főváros, Szöul is. A dél-koreai hadsereg harci repülőgépeket és helikoptereket vetett be, de nem tudott megsemmisíteni egyetlen behatoló észak-koreai drónt sem. Ezek visszatértek indítási helyükre, vagy eltűntek a dél-koreai radarok elől.

Kim Dzsongun a plenáris ülésen rámutatott „számos súlyos hiányosságra” is, amelyeket az idén olyan területeken észleltek, mint a tudomány, az oktatás és az egészségügy, és javaslatot tett ezek leküzdésére, valamint felvetette a jövő évi kulcsfontosságú feladatokat – írta jelentésében a KCNA.

Az észak-koreai vezetők korábban újév napján mondtak beszédet, de az utóbbi években Kim az év végén egynapos pártgyűléseket hívott össze, hogy bejelentse a fontosabb politikai döntéseket. A gazdaság kiemelt helyen szerepel a mostani ülés napirendjén, mivel Kimre egyre nagyobb nyomás nehezedik a nemzetközi szankciók, a koronavírus elleni zárlat és a természeti katasztrófák miatt.