Futurisztikus légitaxi forradalmasíthatja a légiközlekedést – ezt kell tudni róla

Sikerrel teljesítette a teszteket a hibrid prototípus. A Vertical Aerospace légitaxinájak elterjedésére még várni kell, de a a cég jelentős mérföldkövet érhet el a légi közlekedésben.
VG
2025.08.17., 10:45
Fotó: Vertical Aerospace

Minden korábbinál közelebbivé vált a légitaxik elterjedése. A Vertical Aerospace vállalat VX-4 eVTOL (vagyis vertikális fel-és leszállásra alkalmas) hibrid-elektromos légitaxi prototípusa a világon elsőként tett meg két repülőtér közötti hivatalos repülést nyilvános légtérben ilyen típusú repülőgéppel.

A Vertical Aerospace légitaxija / Fotó: Vertical Aerospace

Bár első pillantásra ez a repülés nem is tűnik olyan nagy dolognak, mivel csupán 27 kilométert tett meg a légi jármű a Vertical Aerospace repülési tesztközpontja és a Cotswold repülőtér között, ám ez mégis jelentős teljesítménynek számít – írta meg a New Atlas.

Nem csupán arról van szó, hogy sikeres volt az első repülés egy teljes méretű, pilóta által irányított, szárnyas eVTOL-járművel, amelyet kereskedelmi célokra terveztek, hanem az is fontos mérföldkő, hogy a repülést a polgári légügyi hatóság teljes engedélyével hajtották végre, és bebizonyította a azon VX-4 képességét, hogy integrálható lehet a hétköznapi repülőtéri működésbe és légi közlekedésbe.
A látványos bemutató után a prototípust a VX-4 új változatának fejlesztésére fogják használni, amely még ebben az évben repülési teszteknek lesz alávetve, és a teljes körű tanúsítása 2028-ra várható.

Polgári és katonai célokra is bevethető a légitaxi

A VX-4 egy négyüléses, billenőrotoros légitaxi, amely teljesen elektromos és hibrid elektromos változatban is kapható lesz a tervek szerint. A korábbi tesztek során elérte a 185 kilométer/órás sebességet és az 550 méteres repülési magasságot is. Bár a hivatalos hatótávolságát még nem tettek közzé, becslések szerint tisztán elektromos üzemmódban mintegy 100 mérföldet (160 kilométer), hibrid üzemmódban pedig 1000 mérföldet (1600 kilométer) képes megtenni. A jármű 1,1 tonna hasznos terhet képes szállítani.

A tervek szerint polgári és katonai használatra egyaránt alkalmas rotoros repülőgép lopakodó képességgel is rendelkezik, alacsony hő- és zajkibocsátással bír. Pilóta nélkül is üzemeltethető, autonóm és távirányítású repülésre is képes.

„A VX4 két repülőtér közötti repülése jelentős mérföldkő, amely bebizonyította a jármű valós képességeit. Ez egyúttal egy erőteljes jelzés, hogy az új generációs repülőgépek milyen szerepet fognak játszani a védelmi és speciális missziós műveletekben” – nyilatkozta a bemutatót követően Simon Davies, a Vertical Aerospace vezető tesztpilótája, aki a VX4 prototípust vezette.

Nemcsak a tengerentúli cég próbálkozik töretlenül a légitaxik kifejlesztésével. A Joby Aviation 2026-ban már elindítaná a szolgáltatását Dubajban, és a Ehang is gőzerővel dolgozik a modelljén.

