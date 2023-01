Brüsszeli korrupciós botrány: Eva Kaili testvére is nyomokat tüntet el

A nővérét és apját is elkapták, így a fiatalabbik Kaili lány most mindent megtesz, hogy minél távolabb kerüljön a családtól és a korrupciós ügyektől, ám neki is van mit takargatnia.

1 órája | Szerző: Nemes Tamás

1 órája | Szerző: Nemes Tamás

Eva Kaili volt EP-alelnök húga is belekeveredett az Európai Parlament (EP) korrupciós botrányába, és most mindent megtesz, hogy eltüntesse a lobbitevékenységének, a nővéréhez köthető szálaknak és az általa alapított szervezet gyanús ügyeinek nyomait az uniós nyilvántartásból – írta a Politico. Eva Kaili korrupciós ügyétől saját húga is elhatárolódott – nem sok sikerrel.

Fotó: Vladimir Rys / Getty Images Miközben Eva Kaili a karrierjét építette az EP-ben, vele egy időben húga, Mantalena Kaili is megjelent a brüsszeli politikai életben, az általa alapított MADE csoport élén. A görög nonprofit szervezet látszólag olyan kezdeményezések és projektek hálózatát építette, amelyek szorosan kapcsolódtak a technológiai szakértelméről ismert Eva parlamenti munkájához. A MADE csoport uniós pályázatokon is elindult, amelyeken keresztül több mint százezer eurót nyert egy olyan kísérleti projekttől, amelyet Eva Kaili népszerűsített a parlamentben. Mantalena azonban elsősorban az ELONtech nevű, technológiákkal foglalkozó „megfigyelőközpont” ügyvezető igazgatójaként volt ismert Brüsszelben, amely gyakran tartott rendezvényeket a mesterséges intelligenciáról és a blokkláncról az EP-ben. A tavaly év végi korrupciós botrány kirobbanását követően a cég „takarítani” kezdett, és megpróbált felszívódni – a weboldal átmenetileg leállt, a résztvevők nevei eltűntek, és a tanácsadókkal közölték, hogy a közeljövőben nem lesz szükség a munkájukra. Az ELONtech brüsszeli tevékenységének nyomai azonban fennmaradtak a LobbyFacts.eu weboldalon, amely az EU átláthatósági nyilvántartásának az adatait őrzi – itt követhető le, hogy a lobbizással foglalkozó csoportok hogyan működnek a szervezeten belül, ez pedig kellemetlen lehet az ügyben érintettek számára. Ezúton kérem minden, az általam társalapított ELONtech neve alatt található adat törlését a rendszerükből. Ezek tévesen kerültek fel a platformra, ugyanis az ELONtech nem jogi személy és nem lobbiszervezet – írta Mantalena Kaili a weboldal fenntartóinak küldött levelében. A LobbyFacts több e-mailt is kapott tőle, amelyben felszólította őket az adatok törlésére, azonban ezzel kapcsolatban nincsen semmiféle kötelezettségük. Minden általuk felhasznált adat az EU átláthatósági nyilvántartásából származik, valamint személyes regisztráció és bejelentés alapján került be a rendszerbe – valószínűleg Mantalena révén. A korrupciós botrány a feje tetejére állította az Európai Parlamentet.

Fotó: Abdesslam Mirdass / AFP Az archivált adatok alapján az ELONtech 2020. október 2-án került be a rendszerbe mint civil szervezet, és egészen 2022 májusáig volt a nyilvántartásban. Ezután a cég automatikusan törölve lett, miután nem frissítette az adatait a nemzetközi megállapodásoknak megfelelően, amely szigorúbb közéleti szabályokat írt elő. Az archívumban megtekinthető, hogy milyen tevékenységeket végez az ELONtech, ahol a legszembetűnőbb pont a Hozzájárulás az EU Blokkláncmegfigyelő Központjához címet viseli, anélkül, hogy konkrét információt adna arról, hogy mi lehetett ez a hozzájárulás. A Blokkláncmegfigyelő Központ egy Európai Bizottság által finanszírozott agytröszt, azaz tanácsadó szervezet, amely 2018-ban jött létre kísérleti projektként, rendezvényein pedig Eva Kaili is gyakran szerepelt. 2021-ben Eva az uniós költségvetési eljárás módosításával 525 ezer euró további támogatást biztosított a projekt folytatásához. Azonban az agytröszt és a bizottság szóvivői is tagadták, hogy Mantalena szervezete bármiféle „hozzájárulást” nyújtott volna a projektnek. A Politicónak küldött e-mailben Mantalena Kaili ügyvédje, Michalis Dimitrakopoulos egyetértett azzal, hogy „az ELONtech semmilyen módon nem vett részt az EU Blokkláncmegfigyelő Központjának fejlesztésében”, valamint azt is elmondta, hogy az ELONtech „soha nem kapott európai finanszírozást”, és „semmi köze nem volt a lobbiszolgáltatásokhoz”. Az a rengeteg erőfeszítés azonban, amit a LobbyFacts archívumának kitakarítására fordítottak, pont az ellenkezőjét érte el annak, amit akartak – még jobban felhívták a figyelmet a szervezet furcsa ügyeire. Az ELONtech tevékenysége rendkívül lazán körülhatárolt, ezért nehéz eldönteni, hogy valójában mit is csinál a Brüsszelben. Az uniós adatok szerint azonban nagy összegű támogatást kapott projektjeihez, amelyeket Eva Kaili ajánlott fel, és benne van az EU-s lobbiszervezetek nyilvántartásában – ahova szinte csak Mantalena tudta volna feltölteni a szervezet adatait. Ezeket, valamint a brüsszeli korrupciós ügy részleteit ismerve nehéz nem azt gondolni, hogy a kettőnek köze volt egymáshoz. Miután az édesapjukat a rendőrök egy bőröndnyi pénzzel kapták el az utcán, a Kaili család minden tagjának befagyasztották a bankszámláját, és nyomozás indult ellenük, amely valószínűleg a MADE csoport és az ELONtech szerepére is fényt fog deríteni.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre! Feliratkozom

Kapcsolódó cikkek