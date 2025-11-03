Ennyit a szankciókról: Oroszország megkezdte új utasszállító repülőgépének sorozatgyártását – egyetlen nyugati alkatrész sincs benne

Az irkutszki repülőgépgyár repülőteréről felszállt az MSZ-21-310 (regisztrációs szám: 73057) közepes hatótávolságú utasszállító repülőgép, amelyet teljes egészében orosz alkatrészekkel és rendszerekkel szereltek fel a PD-14 hajtóművektől a polimer kompozit anyagokból készült szárnyakig.

Az Aeroflotnál állhatnak menetrendbe az új orosz repülők / Fotó: Anadolu via AFP

Rendben lezajlott a teljesen orosz repülő repülési tesztje

A repülés körülbelül egy óráig tartott, amelynek során a fedélzeti komplexumok és az integrált rendszerek működését valós körülmények között tesztelték. A repülőgép 3500 méteres magasságot és körülbelül 500 kilométer per óra sebességet ért el – ismertette a repülőgépgyártó vállalat sajtószolgálata.

A legénység végrehajtotta az összes tervezett üzemmódot. Már a repülés előkészítése is rendben zajlott, az összes rendszer egymás után kapcsolódott be.

„Az összes repülőgéprendszert rendben indítottuk, tartalék üzemmódok nélkül. A hidraulika, az áramellátás, a légkondicionálás és az integrált vezérlőrendszer alapüzemmódban működött. A repülés során semmilyen eltérést nem tapasztaltunk. A gép stabilan repült, pontosan irányítható volt, és a leszállást a fedélzeti rádiós berendezések segítségével hajtottuk végre” – közölte a legénység parancsnoka.

Oleg Mutovin tesztpilóta hangsúlyozta, hogy most alkalmazták először a teljes egészében orosz irányítási rendszert, beleértve a pilótafülke vezérlőelemeit, az eleronokat (a repülőgépek szárnyán található dőlésszabályozó vezérsík), a magassági kormányt és a stabilizátor áthelyező mechanizmusának meghajtóit.

A repülési program teljes egészében megvalósult, a legénységnek előírt összes üzemmódot kipróbálták, valamint az összes magasságot és sebességet elérték.

Teljesen újratervezték a gépet

Az eredetileg RA-73361 lajstromszámú repülőgép első repülését 2021 december végén hajtotta végre. A gépet a Rosszija légitársaságnak szánták, és a kereskedelmi üzemeltetést 2022 őszére tervezték.

Miután azonban a szankciók következtében a külföldi partnerek leállították az alkatrészek szállítását, a repülőgép új regisztrációs számot kapott (73057), és bekerült az importpótlási programba.

Cserélték a hajtóműveit, a vezérlőberendezéseket és a pilótafülke kezelőpultjait, a vezérlőrendszer hajtásait, a szárny mozgatómechanizmusait, a hajtóműpilonokat és a stabilizátor áthelyező mechanizmusát.