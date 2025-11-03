Ennyit a szankciókról: Oroszország megkezdte új utasszállító repülőgépének sorozatgyártását – egyetlen nyugati alkatrész sincs benne
Az irkutszki repülőgépgyár repülőteréről felszállt az MSZ-21-310 (regisztrációs szám: 73057) közepes hatótávolságú utasszállító repülőgép, amelyet teljes egészében orosz alkatrészekkel és rendszerekkel szereltek fel a PD-14 hajtóművektől a polimer kompozit anyagokból készült szárnyakig.
Rendben lezajlott a teljesen orosz repülő repülési tesztje
A repülés körülbelül egy óráig tartott, amelynek során a fedélzeti komplexumok és az integrált rendszerek működését valós körülmények között tesztelték. A repülőgép 3500 méteres magasságot és körülbelül 500 kilométer per óra sebességet ért el – ismertette a repülőgépgyártó vállalat sajtószolgálata.
A legénység végrehajtotta az összes tervezett üzemmódot. Már a repülés előkészítése is rendben zajlott, az összes rendszer egymás után kapcsolódott be.
„Az összes repülőgéprendszert rendben indítottuk, tartalék üzemmódok nélkül. A hidraulika, az áramellátás, a légkondicionálás és az integrált vezérlőrendszer alapüzemmódban működött. A repülés során semmilyen eltérést nem tapasztaltunk. A gép stabilan repült, pontosan irányítható volt, és a leszállást a fedélzeti rádiós berendezések segítségével hajtottuk végre” – közölte a legénység parancsnoka.
Oleg Mutovin tesztpilóta hangsúlyozta, hogy most alkalmazták először a teljes egészében orosz irányítási rendszert, beleértve a pilótafülke vezérlőelemeit, az eleronokat (a repülőgépek szárnyán található dőlésszabályozó vezérsík), a magassági kormányt és a stabilizátor áthelyező mechanizmusának meghajtóit.
A repülési program teljes egészében megvalósult, a legénységnek előírt összes üzemmódot kipróbálták, valamint az összes magasságot és sebességet elérték.
Teljesen újratervezték a gépet
Az eredetileg RA-73361 lajstromszámú repülőgép első repülését 2021 december végén hajtotta végre. A gépet a Rosszija légitársaságnak szánták, és a kereskedelmi üzemeltetést 2022 őszére tervezték.
Miután azonban a szankciók következtében a külföldi partnerek leállították az alkatrészek szállítását, a repülőgép új regisztrációs számot kapott (73057), és bekerült az importpótlási programba.
Cserélték a hajtóműveit, a vezérlőberendezéseket és a pilótafülke kezelőpultjait, a vezérlőrendszer hajtásait, a szárny mozgatómechanizmusait, a hajtóműpilonokat és a stabilizátor áthelyező mechanizmusát.
Teljesen megújították a fedélzeti rádióelektronikai berendezéseket, a segédhajtóművet, a légkondicionáló rendszert, az integrált repülési információk gyűjtési és rögzítési rendszerét, a kerékfékrendszert, az üzemanyag-rendszert, a kábelhálózatot, a kerekeket és a gumiabroncsokat.
Most már orosz gyártmányú minden berendezés és alkatrész a repülőn.
A 73057-es repüléseinek újraindítása előtt az irkutszki repülőgépgyár szakemberei természetesen teljes körű ellenőrzéseket végeztek. Augusztusban a repülőgép frekvenciateszteken is átesett, amelyek során értékelték az áramellátást,
- a hidraulikus rendszert,
- az integrált vezérlőrendszert,
- a futóművet
- és a rádióelektronikát.
- Értékelték a berendezések reakcióját a rezgésre és az integrált orosz rendszerek megbízhatóságát.
Vadim Badeha, az irkutszki Egyesített Repülőgépgyártó Vállalat vezérigazgatója szerint a sikeres tesztrepülés az orosz repülőgépipar erejét demonstrálta. Megjegyezte, hogy folytatódik a tanúsítási teszt, és az irkutszki gyárban már megkezdődött a sorozatgyártás. Elmondása szerint a közepes hatótávolságú utasszállító repülőgépet elsősorban az Aeroflot légitársaság várja.
Jekatyerinburgban sem tétlenkednek
Közben Jekatyerinburgban a Ladoga repülőgép prototípusának gyártását 2025 végéig tervezik, első tesztrepülése 2026 közepére várható – jelentette be Andrej Dorofejev, az Ural Civil Aviation Plant (kereskedelmirepülőgép-gyár) minőségügyi és tanúsítási igazgatója.
Ugyancsak 2026-ban várható a Ladogába szánt TV7-117ST-02 hajtómű tanúsítása is – fűzte hozzá Dorofejev. Ez a hajtómű a már tanúsított TV7-117ST-01 módosítása. A 44 utas szállítására alkalmas repülőgép tanúsítványának megszerzését 2029-re tervezik.
Mint ismert, a nyugati szankciók jelentős problémákat okoztak az orosz repülőgépiparnak és légi közlekedésnek. Legutóbb a világ legnagyobb titángyártója, a VSMPO-Avisma szolgált negatív hírrel: mivel leállt a Boeinggal alapított közös vállalkozása, december 1-jétől az alkalmazottai egy részét négynapos munkahétre, azaz részmunkaidőre állítja át — közölte a Moscow Times.
A főként a repülőgép- és helikoptegyártókat alkatrészekkel ellátó VSMPO-Avisma – amely Oroszországban a termelés 90 százalékát adja – teljes technológiai ciklussal rendelkezik: a nyersanyag feldolgozásától a magas fokú mechanikai megmunkálással készült késztermékek gyártásáig.
Az idei első fél évben a vállalat bevétele 49,33 milliárd rubelre csökkent, szemben az egy évvel korábbi 59,61 milliárd rubellel. A nettó nyereség csaknem hatodára, 2,14 milliárd rubelre zuhant.