A bresciai bíróság döntése nyomán szabadlábra helyezték Maria Dolores Colleoni és Silvia Panzeri, Antonio Panzeri volt európai parlamenti képviselő feleségét és lányát, akik eddig házi őrizetben voltak, miután december 9-én letartóztatták őket a Katargate néven elhíresült európai uniós botrány kapcsán.

Laurent Kennes, Panzeri ügyvéde

Fotó: Nicolas Economou

Antonio Panzeri ugyanis a napokban vádalkut kötött a belga ügyészséggel, amit feltehetőleg segített, hogy a családtagjait is letartóztatták az olasz hatóságok. A volt európai parlamenti képviselőt azzal gyanúsítják, hogy nem kevés ajándékért és pénzért cserébe Katar és Marokkó érdekeiért lobbizott. Családtagjai ellen pedig az a vád, hogy erről tudtak – írja a V4NA.

Panzeri a vádalku során elismerte a bűnösségét, és jelezte, hogy enyhébb büntetésért cserébe hajlandó a társait is feldobni,

akik angol, francia, német és olasz európai parlamenti képviselők lehetnek. Michel Claise, a nyomozást vezető belga bíró szerdán Milánóba utazott, hogy találkozzon az olasz nyomozókkal.

A nyomozást vezető Fabio De Pasquale olasz helyettes ügyész átadta kollégáinak a Panzeri és családja elleni házkutatások során lefoglalt terjedelmes dokumentáció másolatát, valamint Panzeri tanácsadója, Monica Rossana Bellini irodájában talált iratokat.

A brüsszeli bíróság csütörtökön dönt a december 9-én Panzerivel együtt letartóztatott No peace without justice civil szervezet titkárainak, Francesco Giorginak és Niccolò Figá Talamancának a sorsáról is, akik szintén kérelmet nyújtottak be szabadlábra helyezésük érdekében. Azonban míg Talamanca továbbra is ragaszkodik az ártatlanságához, addig Giorgi hajlandó volt beszélni, a vallomását két másik EP-képviselő – Andrea Cozzolino és Marc Tarabella – ellen is használják az ügyészek.