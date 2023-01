Nem égettek fel mindent hidat Emmanuel Macron francia elnök és a szakszervezetek között az országos sztrájkokról szóló tervek, legalábbis erről beszélt a francia miniszterelnök, Elisabeth Borne szombaton egy interjúban. Franciaországban rég nem látott megmozdulást váltott ki Macron terve, hogy 2030-ra 64 évre emelik a nyugdíjkorhatárt, azaz két évvel többet kell majd dolgozniuk a francia munkavállalóknak. Erre ugyanakkor a parlamentnek is rá kell bólintania.

Fotó: AFP

A döntésre országos sztrájkot hirdettek a szakszervezetek, amely január 19-én lépne életbe, és többek között a finomítókat és a tömegközlekedést is leállítanák.

Ennek ellenére a francia kormány bízik abban, hogy sikerül belátásra bírniuk a szakszervezeteket.

„A párbeszéd még nem ért véget. Rengeteg konzultáción vagyunk túl a szakszervezeti vezetőkkel, és ezeken olyan részletekre is rávilágítottak, amelyek az eredeti tervezetben nem szerepeltek” – mondta Borne. A kormányfő egy rádiós betelefonálós műsorban próbálta védeni a törvénytervezetet, amelyet több hozzászóló is brutálisnak nevezett. Szerinte az sokkal brutálisabb lenne, ha a nyugdíjasoknak nem tudnának juttatást fizetni, ezért van szükség a reformra, hogy az államnak továbbra is legyen elég pénze a nyugdíjakra.

Ugyanakkor a Reuters híre szerint nem csak az embereken lesz nehéz átnyomni a tervet, a parlament is kemény dió lehet Macronéknak. A kormánynak ugyanis nincs meg a szükséges többsége, így több tucat konzervatív képviselő támogatása is kell lesz ahhoz, hogy elfogadják a reformtervezetet.