Egyre több az orosz siker Donyeckben, Zelenszkij sürgeti a nyugati tankokat

Feltörték az oroszok az ukránok teknőspáncélját, és megszerezték a donyecki régió túlnyomó részét – közölte a Reuters. A háború legvéresebb frontja már hónapok óta a donyecki Bahmut városnál húzódik, ahol állóháború alakult ki. Végül az oroszok az erőfölényükkel sikeresen elkezdték felmorzsolni az ukrán védőket, és egyre több környező települést szereztek meg. Kijev azzal vádolja Moszkvát, hogy a sikereket a saját katonáinak az életével nem törődve érte el.

Fotó: Jevhen Maloletka / MTI

A donyecki régió oroszok által megbízott vezetője, Denisz Puszilin bejelentette, hogy az orosz erők elfoglalták Vuhledar települést.

A szénbányaváros a háború kezdete óta az ukrán csapatok egyik legjobban védett támaszpontja volt a donyecki térségben.

Egy nappal Vuhledar bukása előtt a Wagner zsoldossereg vezetője arról számolt be, hogy harcosai kiűzték az ukránokat Blahodatne faluból. Blahodatne Bahmuttól északra fekvő település, amit már hónapok óta ostromoltak az oroszok.

A kijevi adminisztráció azt közölte, hogy mind a két települést sikeresen megvédték. Egyelőre szinte lehetetlen ellenőrizni a térségben a harcok alakulásának valós folyását, de az biztosra vehető, hogy az oroszok állnak jobban Donyeckben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy videóüzenetben beszélt a Bahmut környéki harcokról. Mint mondta,

a helyzet válságos, Bahmut és Vuhledar környékét is nagy erőkkel támadják az oroszok.

Zelenszkij állítása szerint az oroszok nem törődnek az emberélettel, és gondolkodás nélkül a halálba küldik a saját embereiket a hullámokban érkező rohamokban.

Vuhledar város Bahmuttól délre fekszik, és rendkívül fontos szerepe van a terület utánpótlás-útvonalainak ellenőrzésében. Mikola Salamakha ukrán ezredes arról beszélt egy ukrán rádiónak adott interjújában, hogy Vuhledar ostroma rendkívül sok áldozatot követel az oroszoktól, mivel a város kifejezetten jól védhető.

A város egy magaslaton van, ráadásul ott vannak a szénbánya járatai is. Rendkívül erős védelmet lehet itt kiépíteni, pontosan úgy, mint Bahmutnál

– mondta az ezredes.

A területen zajló harcok komolyságát az is jól mutatja, hogy az orosz és az ukrán fél is húsdarálóként jellemezi a területet. Oroszország egyre nagyobb intenzitással támadja a Bahmut környéki településeket, már a szovjet időkből marad Tyulpan önjáró aknavetőket is a területre küldték, ezek pedig a legerősebb ilyen típusú fegyvernek számítanak.

Zelenszkij eközben a modern nyugati fegyverek szállításának felpörgetéséért könyörög, illetve a már megígért Leopard 2 és Abrams tankok mellett még több tüzérségi löveget és vadászrepülőket is akar.

Oroszország taktikája, hogy elhúzza a háborút, hogy kimerítsen minket, tehát az idő a legfontosabb. Fel kell gyorsítani a nyugati fegyverek szállítását, és még több modern fegyvert kell ide hozni, hogy győzelmet arathassunk

– mondta az ukrán államfő.