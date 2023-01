Orosz nyereményjáték: ötmillió rubelt kap az első katona, aki elpusztít egy Leopard vagy Abrams tankot

Egy orosz cég 5 millió rubelt (72 ezer dollárt) ajánlott fel annak az orosz katonának, aki elsőként elfoglal vagy megsemmisít egy Leopard 2 vagy Abrams tankot. Minden további megsemmisített nyugati harckocsi után 500 ezer rubel ütheti a katonák markát – közölte az uráli székhelyű Fores vállalat, amely az energiaipar számára gyárt támasztóanyagokat – írta meg a Reuters.

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

A Fores készpénzben fizeti ki a jutalmakat a katonáknak. A vállalat azután tette a bejelentést, hogy az Egyesült Államok és Németország a múlt héten rászánta magát, hogy Kijev rendelkezésére bocsássa a fejlett tankjait. Ezt a döntést a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov veszélyes provokációnak nyilvánította, ami a háború eszkalációja felé mutat. Peszkov megígérte, hogy minden nyugati harckocsit meg fognak semmisíteni Ukrajnában.

Zelenszkij követelőzik: a tankok gyorsabb szállítását, vadászgépeket és nagy hatótávolságú rakétákat is akar Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij hálás a nyugati országoknak a fejlettebb harckocsikért, de kijelentette, hogy ezeket a fegyvereket sokkal gyorsabban kell Ukrajnába küldeni. Éjszakai beszédében azt is közölte, hogy a tankokkal együtt várják a nagy hatótávolságú rakétákat és a vadászrepülőket is.

Az USA és Németország mellett más nyugati országok is ígéretet tettek a modern fegyverek Ukrajnába küldésére. Lengyelország odáig is elment, hogy a német gyártmányú Leopard 2 tankokat akkor is átadja Zelenszkij kormányának, ha ahhoz Berlin nem járul hozzá.