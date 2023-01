Tetőtől talpig Gucciban utazott Madonna Malawiba, ahol korábban négy gyermeket fogadott örökbe, és amelyet a második otthonának is nevez. A szupersztár többször is beszélt arról, mennyire szereti az országot, ami nem is csoda, hiszen Malawit Afrika szívének szokták nevezni a helyiek rendkívül barátságos természete miatt. A kedvesség azonban nincs hatással a gazdaságra, hiszen Malawiban alacsony a várható élettartam, az átlagkereset körülbelül évi (!) 200 font, azaz 90 ezer forint, ezzel a a világ öt legszegényebb országa közé tartozik.

Fotó: AFP

Madonna – akinek vagyonát minimum 350 millió fontra becsülik – a közösségi médiában osztotta meg a videót, amelyen az látszik, hogy táncol, focizik és sokat nevet a helyiekkel.

Az énekesnő a Mirror beszámolója szerint eddig csaknem 7 millió fontot adományozott a helyi oktatási programok finanszírozására.

Az első gyermekét azután fogadta örökbe, hogy találkozott vele egy részben általa támogatott árvaházban, ahol súlyos tüdőgyulladásban szenvedett. A komplikált örökbefogadási törvények miatt megpróbálták tanácsadói lebeszélni Madonnát a döntésről, sőt, a malawi hatóságok első körben 2009 áprilisában el is utasították a kérvényét, ám a fellebbezés után júniusban végül jóváhagyták az örökbefogadást, amelyet máig a szabályozás első, precedensértékű ügyének tartanak.