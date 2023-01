Növekvő aggodalommal figyeli a világ a koronavírus új variánsának gyors terjedését

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a koronavírus omikron-variánsának eddigi leggyorsabban terjedő változata az Egyesült Államokban decemberben egyre több embert megfertőző XBB.1.5. Maria Van Kerkhove, a szervezet járványügyi szakértője szerint a változatot jellemző mutációk segítik a fertőzőképességét. A legújabb omikron-variáns az októberben megjelent XBB újabb mutációja.

Fotó: Shutterstock

Erre utal az is, hogy az Egyesült Államokban az XBB és az XBB.1.5 már az összes koronavírusos megbetegedés 44,1 százalékát okozta a tavalyi év utolsó hetében, szemben a megelőző heti 25,9 százalékos aránnyal.

Van Kerkhove szerdán arról is beszélt, hogy bár a WHO egyelőre nem rendelkezik elegendő adattal arról, hogy az XBB.1.5 mennyire súlyos, nem tűnik úgy, hogy ezen a téren volt változás. Jöhetnek még újabb járványhullámok, ám a szakember szerint ez nem feltétlenül jár együtt a halálozások növekedésével, mert az oltások és a kezelések továbbra is működnek – írja a Reuters.

Virológusok szerint az új változat nem okoz új válságot is a járvány kapcsán, sőt újabb változatok feltűnésére továbbra is lehet számítani. Az XBB.1.5 várhatóan globálisan el fog terjedni, ám az oltások a súlyos lefolyású betegséggel szemben továbbra is védelmet nyújtanak. Andrew Pollard, az Oxford Vaccine Group igazgatója szerint nem kell aggódni amiatt, hogy az XBB.1.5 nagyobb problémát okozna, mint a többi változat a folyamatosan változó Covid-variánsok körében.