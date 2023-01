Szijjártó: aki ki akarja tiltani a Nagy-Magyarországot ábrázoló jelképeket a stadionokból, az nem ismeri a történelmet

A külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter is reagált a Football Against Racism In Europe csoport indítványára, amellyel kitiltanák a Nagy-Magyarországot ábrázoló jelképeket a labdarúgómeccsekről. A FARE szerint uszításra alkalmasak lehetnek ezek a jelképek. A tárcavezető közölte, hogy a történelmi ismeretek teljes hiányáról tanúskodik ez a hozzáállás, és a diszkriminációellenes csoport csak azon dolgozik, hogy mindenkit feljelenthessen.

1 órája | Szerző: MTI

Az Európai Labdarúgó-szövetség FARE (Football Against Racism In Europe) nevű diszkriminációellenes csoportja gyakorlatilag önkéntes munkásőrök szervezete, tagjainak fogalmuk sincs a történelemről, ha a magyar futballválogatottat azért jelentik fel, mert mérkőzésén nagy-magyarországos zászlók jelennek meg – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten. A FARE indítványáról a Magyar Nemzet írt. Fotó: Mónus Márton / MTI A tárcavezető sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva leszögezte, hogy a FARE tagjai „azért élnek, hogy feljelenthessenek embereket teljesen agyament módon”. Ezek az emberek valószínűleg még nem élveztek egyetlen futballmeccset sem, sosem azért mennek ki a stadionokba, hogy jól érezzék magukat, hanem hogy nézzék, hogy mit lehet feljelenteni – mondta. Orbán Viktor: Magyarország nem sodródik bele ebbe a háborúba Az infláció elleni gyógyszert a magyar kormány beadta – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában. A kormányfő szerint februárban vagy márciusban megállhat az árak növekedése, miután a kormány és a jegybank összehangolta a lépéseket. „Ütnek, vernek, rúgnak, harapnak” – fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint egyre többen próbálják Magyarországot belerángatni ebbe a háborúba, de a magyar álláspont világos, azonnali tűzszünet és a béketárgyalások megkezdése. Jól láthatóan fogalmuk sincsen a történelemről. Feljelenteni minket azért, mert az úgynevezett Nagy-Magyarországot ábrázoló zászlók jelennek meg egy stadionban, a történelmi ismeretek teljes hiányára vall – tette hozzá. Szijjártó Péter ennek kapcsán hangsúlyozta: „Amit itt Nagy-Magyarországként írunk le, az történelmi tény, az nem revizionizmus, nem a szomszédaink fenyegetése, nem nacionalizmus.” Majd példaként hozta fel, hogy gyerekei történelematlaszában is vannak Nagy-Magyarországot ábrázoló képek. „A Dunakeszi Városi Sportegyesület következő mérkőzésén a FARE-ellenőr kitépeti majd minden gyerek történelematlaszából ezt a képet?” – tette fel a kérdést. A miniszter nonszensznek nevezte a szervezet tevékenységét, és reményét fejezte ki, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke megszabadítja az európai futballt ettől a munkásőrszervezettől, mert ezek csak bajt okoztak, meg bajokat is fognak okozni. „Jól látszik, hogy fogalmuk sincsen a világról, és halvány fogalmuk sincsen a magyar történelemről” – emelte ki.

