A földrengés utáni mentés 278. órájában is sikerült kimenteni valakit a romok alól. Bár az esélye annak, hogy valaki ilyen körülmények között túléljen ilyen sokáig rendkívül kicsi, így is vannak még csodák. Egy férfit azért csak most találtak meg, mert azt hitte, hogy az egész családja odaveszett, így nem adott életjelet magáról. Végül kihozták a romok alól és találkozhatott a feleségével és a 12 napos kislányával.

2 órája | Szerző: VG/MTI

A február 6-i dél-törökországi földrengések mentési munkálatainak 12. napján is hoztak fel túlélőket Törökországban a romok alól - jelentette pénteken az Anadolu török állami hírügynökség. Süleyman Soylu török belügyminiszter közölte: eddig csaknem 40 ezer halottja van a katasztrófának. Fotó: AFP A beszámoló szerint Hatay tartomány Defne körzetében a legutóbb a 278. órában mentettek ki egy 45 éves férfit. A nap folyamán korábban, a 261. órában Hatay Antakya körzetében egy 26 éves és egy 34 éves férfit hoztak a felszínre. Az idősebbik férfi, Mustafa Avci később a kórházban találkozott a feleségével és az éppen 12 napos kislányával. Ők épségben vészelték át az első nagy hajnali földrengést, miután máshol tartózkodtak az épületen belül. Az NTV török hírtelevízió szerint Avci a kórházban azt mondta: semmi reménye nem volt, és mivel azt gondolta, hogy a családja meghalt, nem is akart kijönni, de nagyon boldog, hogy látja őket. "Nagyon boldogok vagyunk, elvesztettük a reményünket, még mindig nem hisszük el, hogy él" - mondta a felesége. Az Anadolu összesítése alapján a mentés 187. órája óta 21 ember életét mentették meg a mentőcsapatok. Csoda Törökországban: saját vizeletét itta, így maradt életben a romok alatt egy 62 éves cukorbeteg férfi A szakemberek szerint mindenki, aki öt napnál tovább húzza, csodaszámba megy. A földrengésnek már több mint 41 ezer halottja van. Fuat Oktay török alelnök pénteken leszögezte, hogy az utolsó pillanatig folytatják a túlélők utáni kutatást. Hozzátette: valamivel kevesebb, mint 200 helyszínen továbbra is folyik a keresés. A földrengés sújtotta dél- és délkelet-törökországi tartományokban február 6-a előtt mintegy 13,5 millióan éltek. Az Anadolu úgy tudja, azóta nagyjából 721 ezren hagyták el a térséget, és találtak ideiglenes szállásra máshol. Messze a legtöbben, 140 ezren Antalya tartományba mentek. Süleyman Soylu belügyminiszter péntek késő este azt közölte, hogy tovább emelkedett a halálos áldozatok száma, jelen állás szerint legkevesebb 41ezren vesztették életüket a szerencsétlenségben, míg a sebesültek száma 108 068.

