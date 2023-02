Donald Trump két skóciai golfklubja 4,4 millió fontos veszteséget termelt 2021-ben, derült ki a csütörtökön nyilvánosságra hozott beszámolóból. (Egy font 437 forint.) Az eredmény nem meglepetés, mivel a létesítmények folyamatosan veszteségesek, mióta a volt amerikai elnök tulajdonában vannak, ráadásul 2021-ben minden turisztikai és vendéglátóipari céget megrendített a koronavírus-járvány.

Termelik a veszteséget Donald Trump skóciai golfpályái.

Fotó: Leon Neal

Az év nagy részében kényszerűségből zárva volt a híres Turnberry golfüdülő is, az üzemeltető Turnberry Ltd. adózás előtti vesztesége elérte a 3,7 millió fontot. Az Aberdeenről északra fekvő másik pálya kezelője, a Trump International Golf Club 697 ezer fontos veszteségről számolt be. Az eredmény ráadásul rosszabb is lehetne, de

a két cég több mint egymillió fontot kapott a brit kormánytól a munkabér-kiegészítési program keretében,

amellyel próbálták talpon tartani a gazdaságot.

A két klub szerint ugyan azóta alapvetően javult a helyzet, a Reuters szerint az eredmények is mutatják, milyen pénzügyi kihívásokkal küzd a volt elnök üzleti vállalkozásainak egy része. Ez akkor vált nyilvánvalóvá, amikor decemberben az akkor még demokrata többségű képviselőház nyilvánosságra hozta Trump adóbevallásait. Az adatokból kiderült, hogy a volt elnök egyáltalán nem az a sikeres üzletember, akinek igyekezett beállítani magát, amikor versenybe indult a Fehér Házért.

A két skót golfklub egyébként része a New York-i csalási pernek is, a vádak szerint ennek a két létesítménynek az értékét is tudatosan felülértékelték, „hamis és félrevezető értékbecsléseket készítettek” a két üdülőterülettel kapcsolatban. A vádak egy sokkal szélesebb körű jogi eljárás részét képezik, amely szerint a vállalat „milliárdos nagyságrendben” hazudott.

Trump cégét a múlt héten a New York államban kiszabható maximális büntetés, 1,61 millió dollár megfizetésére ítélte a bíróság adócsalás miatt. Bill Black, a Missouri Egyetem fehérgalléros bűnözésre szakosodott jogászprofesszora szerint azonban az ítélet „nulla” elrettentő hatással jár.

Ez egy bohózat. Senki sem fog felhagyni az ilyen jellegű bűncselekmények elkövetésével egy ilyen büntetés miatt

– nyilatkozta a Reutersnek.