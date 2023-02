Átlépte a hétezret a hétfői, törökországi és szíriai földrengés áldozatainak száma, de még ezrek lehetnek a romok alatt, sokan közülük egyelőre életben, ám ahogy múlik az idő, annál kisebb az esély, hogy időben elérjenek hozzájuk a mentőcsapatok. Az áldozatok száma rendkívül gyorsan emelkedik, a sérültekkel pedig közben tele lettek a környékbeli kórházak.

Fotó: AFP

A Guardian című brit lap most arra is rámutatott, hogy miért lehetett ekkora a baj Törökországban, egy olyan országban, amely gazdaságának épp az építőipar az egyik zászlóshajója. Ankara még az 1999-es, pusztító izmiti földrengés után hozott szigorú törvényeket. Akkor 17 ezren haltak meg a földrengésben, főleg amiatt, hogy az összetákolt házak kártyavárként dőltek össze. Az utána született törvények már erősen szabályozzák az építőipart, ám sok esetben a hiányosságok felett ma is könnyen szemet hunynak a hatóságok. Törökországban az épületek csaknem felét illegálisan húzzák fel, a papírozás pedig nem okoz nehézséget.

Az elsődleges probléma a szakértők szerint egyértelműen az épületek minősége.

Sok háznál, amelyek még a 20. században épültek, a falak kidőltek és úgy omlottak össze, mert gyengén voltak megépítve. Az új, többemeletes épületek viszont szinte magukba roskadtak össze, ami arra utal, hogy már az alapozás sem volt megfelelő, sietve húzhatták fel őket és a tervezésnél nem is gondoltak egy esetleges földrengésre.

Sok épület palancsintaszerűen omlott össze, azaz az emeletek egymásra „halmozódtak”, amely szintén a silány munkára utal. Az ilyen romoknál szinte kizárt, hogy bárki túléljen. A leginkább ádulkodó a kivitelezési különbségekre, hogy vannak olyan utcák, ahol szinte csak egy-egy épület maradt állva, ezek viszont szinte sérülés nélkül megúszták a rengést.