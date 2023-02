Továbbra sem ocsúdik a világ a hétfői, brutális erejű földrengés pusztításából. A Törökország délkeleti és Szíria északi részét sújtó földrengések egész városokat döntöttek romba. A hivatalos adatok szerint a halottak száma már átlépte az ötezret, de még rengeteg embert kezelnek eltűntként. Sokaknak közülük szerencsére sikerült életjelet adniuk magukról, a romok alól könyörögnek, hogy mentsék ki őket. A Világgazdaság összefoglalója a földrengés második napjáról.

Fotó: AFP

A katasztrófa miatt az egész világ összefogott, hogy segítsen, szinte a világ minden tájáról érkezik segítség a helyszínre. A három legsúlyosabban érintett tartományba, Hatayba, Kahramanmarasba és Adiyamanba csak a mentéshez kapcsolódó járművek léphetnek be, és csak a mentési tevékenységet végző járművek hagyhatják el őket. A mentést rendkívül nehezíti az extrém hideg és az első nagy rengések óta mért számos utórengés is, amelyek még sokáig érzékelhetők lesznek a szakértők szerint. Arról, hogy mely országok miben segítenek, itt olvashat.

A tragikus történetek mellett szerencsére, ha nem is felhőtlen módon, de örömteliekről is hallani. A szíriai Dzsandarisz városában egy édesanya a romok alatt hozta világra gyermekét. Az újszülöttet sikerült kimenteni a törmelékből, az erről készült videók bejárták a világsajtót, de az édesanyát sajnos már nem tudták élve kihúzni. Nem úgy a török bajnokságban futballozó ghánai labdarúgót, Christian Atsut, akiért rengetegen aggódtak hétfőn, miután kiderült: több társával és a klub technikai személyzetével együtt a romok alatt rekedt. Azóta kiderült, Atsut kimentették, de megsérült, kórházban ápolják. A Hatayspor klub több tagját még mindig keresik a mentőcsapatok.

Kevésbé örömteli hír, hogy a pusztító hétfői földrengés nyomán lázadás tört ki egy börtönben a szír–török határon, és legalább húszan kereket is oldottak a rabok közül. Az intézmény főleg az Iszlám Állam harcosait és a szíriai háborúban részt vett kurd erők tagjait őrzi. A földrengések egyébként kedden is éreztették hatásukat, nem csak utórengések formájában, és kigyulladt az iskenderuni kikötő is. A lángokkal több mint egy napig küzdöttek a hatóságok és a kikötői személyzet.

Fotó: AFP

Egyelőre tehát még nem látni, mikor lesz vége a katasztrófának, és mikor sikerül mindenkit kimenteni, illetve minden áldozatot megtalálni. Recep Tayyip Erdogan török elnök keddi televíziós beszédében három hónapos rendkívüli állapotot hirdetett a földrengések sújtotta tíz, dél- és délkelet-törökországi tartományban, egyúttal katasztrófaövezetté is nyilvánította a térséget. A katasztrófa a török tőzsdét is megviselte, kedden újabb 7,8 százalékos zuhanást regisztráltak.

A legnagyobb bajban a szíriai területen élők vannak, akik az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint már évek óta humanitárius válságnak vannak kitéve. A szervezet szerint a polgárháború, az aszály és a kolera sújtotta Szíriában a lakosság csaknem 90 százaléka szegénységben él, és több mint 50 százalék szorul humanitárius segélyre.

Ez a földrengés csak tetézi a többi katasztrófát Szíriában. Az ország egész területén segítségre van szükség a már tizenkét éve tartó, összetett válság miatt, miközben a humanitárius segélyezés is tovább csökken

– közölte Adelheid Marschang, a WHO vészhelyzeti programjának vezető tisztviselője.