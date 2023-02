„Lábra vigyázz, oké, adjad, jól van, vedd át, vedd át! Jól van, minden oké, bravó!” – ezek a rövid magyar utasítások hangzanak abban a videóban, amely frissen kezdett el terjedni a török médiában. A felvételen az látható, hogy a török–szír földrengés helyszínén dolgozó magyar mentőcsapatok egyike kiment a romok alól egy másfél év körüli kisfiút.

Fotó: MTI / MTVA

A videó – ezen a linken lehet megtekinteni – mindössze 22 másodperc, de a drámai történéseket csak a sajtóból követők számára is tökéletesen átadja, micsoda verseny zajlik Törökország délkeleti és Szíria északi részén minden egyes életért. Az első, a Richter-skála szerinti 7,8-es erősségű rengés hétfőn hajnalban következett be, most már harmadik napja. A pusztítás elképesztő: szakértők úgy írták le a helyzetet, mintha 130 atomtöltet robbant volna fel egyidejűleg. A becslések már 20 ezer halottról szólnak.

A török közösségi oldalakon és médiafelületeken a videó elképesztő tempóban terjed, olyan kommentárokkal osztják meg, hogy

a hun testvérország, Magyarország mentőakcióban! Köszönjük szépen, Attila unokái, legyünk mindig testvérek! Nagyon szeretünk titeket!

A hivatalos magyar mentőegységek az elmúlt két napban folyamatosan érkeznek meg a helyszínre. A teljes kontingens már több mint 150 főből és 30 speciálisan kiképzett kutyából áll. A legutolsó híradások szerint már több mint 30 ember életét mentették meg, ezzel pedig visszavonhatatlanul hősökké váltak.