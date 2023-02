Több embert is kimentett a romok alól a Hunor mentőszervezet – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Fotó: Facebook

A földrengés sújtotta Törökországban tartózkodó Hunor mentőcsapat műveleti területét a helyi hatóságok az egyik leginkább érintett térségben, Hatay tartományban jelölték ki. A hivatásos tűzoltókból álló csapat magyar idő szerint nem sokkal dél után a két keresőkutyával megkezdte a túlélők utáni kutatást a földrengés miatt összedőlt házak romjai között. Az elmúlt órákban egy húszemeletes épület maradványai között dolgoztak, amelyben a katasztrófa idején körülbelül ezer ember tartózkodott. Párhuzamosan három kárhelyszínen, összesen 16 ezer négyzetméteres területen keresik az embereket,

közülük hármat élve ki tudtak menteni,

öt embernek a holttestét tudták már csak kiemelni.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy a három kimentett személy közül az egyik egy gyermek. Arról is beszélt, hogy hamarosan a 116 főből és 19 mentőkutyából álló magyar mentőegység valamennyi tagja megérkezik Törökországba, és holnap már ezzel a teljes kapacitással végzik a mentési és egészségügyi ellátási munkálatokat. Az első egység, amelyik szolgálatba állt, a Hunor. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság alakulatával kiutazott öt baleseti sebész is szolgálatba állt az érintett térség egyetemi kórházában. A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai is munkába léptek, az Életjel Mentőcsoport küldöttsége pedig este érkezik meg a katasztrófa sújtotta régióba. Emellett a Terrorelhárítási Központ tizenhat embere, köztük öt orvos és egy ápoló is hamarosan útra fog kelni.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy két magyar futballcsapat, a Kisvárda és a Ferencváros Törökországban tartózkodó korosztályos labdarúgói és edzőik is jól vannak, ők a hét második felében utaznak haza.

A földrengés által érintett régióban tizennyolc magyar tartózkodott az eddigi értesülések szerint, a külügyminisztérium kapcsolatban van velük, mindannyian jól vannak, komolyabb segítséget nem igényeltek, maximum okmánypótlásra lesz majd szükség.

„Még egyszer szeretném kérni önöket, hogy ha valaki tud olyan magyar állampolgárról, aki a térségben tartózkodik, akivel adott esetben nem tudják felvenni a kapcsolatot, vagy felvették a kapcsolatot, és segítségre szorul, akkor kérem, hogy értesítsék a kollégáimat, a külügyminisztérium konzuli szolgálatát vagy az ankarai nagykövetségen dolgozókat.” A miniszter hangsúlyozta: Magyarország jelentős segítséget nyújt Törökországnak, a török nemzetnek ebben a nehéz időszakban.