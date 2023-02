A viharos szél és a zuhogó hó több mint ezer repülőjárat törlését hozta magával az Egyesült Államok középső és nyugati részén, miközben több tízezer háztartás áram nélkül maradt.

A Flightaware adatai szerint az ország keleti partján helyi idő szerint délután 1-ig több mint 1300 járatot töröltek a légitársaságok, legrosszabbul a 313 indulást lemondó regionális társaság, a SkyWest járt, míg a Southwest 249, a Delta pedig 246 gépet tartott a földön. A repülőterek közül a Minneapolis-Saint Paul nemzetközi repülőtér, a Detroit Metro és a denveri nemzetközi repülőtér volt leginkább érintett.

A Southwest légitársaság figyelmeztetett, hogy további járattörlések és késések is várhatók.

Észak-Kaliforniában a több mint 100 km/h-ás szelek fújtak, míg az ország középnyugati részén rekordmennyiségű hó hullhat az égből. Minnesota két egymással összenőtt ikervárosában, Minneapolisban és St. Paulban kiemelkedően sok további hóra számítanak.

Szerda reggelre 8-13 cm hó esett ezen városokra, amit az előrejelzések szerint akár több mint 30 cm további csapadék követhet.

Kedden Minnesota állam kormányzója, Tim Walz rendeletben helyezte készenlétbe a Nemzeti Gárdát, hogy haladéktalanul segíthesse a mentést, miközben legalább 20 tagállamban adtak ki riasztást a cudar időjárás miatt. A PG&E kaliforniai közműszolgáltató széleskörű áramszünetekről számolt be a San Francisco-i öböl környékén, amit az ilyen eseteket jelző Poweroutage adatai is megerősítenek, az államban közel 90 ezer háztartás maradt áram nélkül magyar idő szerint este fél 10-kor, ám a The Wall Street Journal korábbi beszámolója szerint több mint 100 ezernél is járt a számláló korábban és Arizonában is 28 ezer otthon borult sötétségbe.

os Angelesben hóvihar riasztást adtak ki péntekre és szombatra, a szél akár 120 km/h-ra is felerősödhet a figyelmeztetés szerint.

A légiközlekedést maga alá gyűrő időjárás alig két hónappal azután következik, hogy egy hasonló eset után a Southwest több ezer gépe maradt a kifutópályán, a társaság idejét múlt személyzeti szoftverének hibája miatt. A légitársaság közlése szerint dolgoznak a tavalyi év végén tapasztalt problémák orvoslásán.