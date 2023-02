Mindenhol visszavonta a viharos szél veszélye miatt korábban kiadott harmadfokú riasztást az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton késő délutánra.



Fotó: Lakatos Péter

Napközben több megyére is harmadfokú riasztást adtak ki a viharos szél miatt.



Jelenleg másodfokú (narancssárga) riasztás van érvényben az erős szél miatt Fejér, Veszprém, Somogy és Baranya vármegyében.



A meteorológiai szolgálat a honlapján a veszélyjelzésben azt írta, az északnyugati, északi szél fokozatosan veszít az erejéből, de estig még több helyen várható óránkénti 70-80 kilométeresnél erősebb széllökés. Erősen viharos - 90, esetleg 100 kilométeresnél erősebb - szélrohamok még legfőképp a Dunántúli-középhegységben, a Balaton térségében és a Mecsek környékén lehetnek, de már itt is egyre inkább megszűnő, csillapodó jelleggel.

Szombat estére mindenütt jelentősen veszít erejéből a szél, de továbbra is nagy területen erős vagy viharos közeli marad, a hegyekben még helyenként lehetnek 70 kilométer/óra körüli széllökések.

Vasárnap a szombatihoz képest már jóval kedvezőbb szélviszonyokra számíthatunk - írták.

Még mintegy 1200 helyszínen dolgozik a katasztrófavédelem országszerte



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel azt közölte, bár az Országos Meteorológiai Szolgálat már visszavonta a széllökés veszélye miatt kiadott harmadfokú (piros) riasztást, nem csökken a viharkárok miatti beavatkozások száma: 17 óra 30 perckor 1200 volt.



A legtöbb esetben még mindig úttestre, épületekre, járművekre dőlt fák, leszakadt vezetékek, megbontott háztetők miatt várják a tűzoltókat.



Az V. kerületi Ferenczy István utcában egy szálló tetejéről leesett egy nagy vaslemez, amely fennakadt a lift gépházának oldalán. A tűzoltók eltávolították a súlyos darabot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Encsen a busztársaság telephelyén kidőlt egy fenyőfa, amely leszakított egy vezetéket. A fa egy melléképületre dőlt, a tűzoltók távolították el.

A Vas vármegyei Répcelakon a katolikus templom tetejét rongálta meg a szél. A tűzoltók eltávolították a tizenöt méter magasan lógó cserepeket.

Az OKF tájékoztatása szerint a vasúti forgalmat is akadályozták a viharkárok: Püspökladányban egy a sínekre dőlt fa miatt nem tudott haladni a vonat, de Fábiánsebestyén és Gádoros között is sínekre kidőlt fák okoztak gondot a közlekedésben.

Sárospatakon a szél leszakította az uszoda sátrát. Aros János (Fidesz) polgármester a közösségi oldalán azt írta, a vendégeket időben kimenekítették, a károk felmérése és elhárítása az időjárás függvényében kezdődik el, emiatt az uszoda bizonytalan ideig zárva tart.

A pécsi városüzemeltetési társaság, a Biokom Nonprofit Kft. a közösségi oldalán azt írta, a városban több helyen fák dőltek ki, ágak szakadtak le, a pécsi köztemetőben is. Mivel a temető területe balesetveszélyessé vált, a látogatók biztonsága érdekében lezárták, és csak vasárnap reggel, egy újabb helyszíni szemle után döntenek arról, megnyithat-e a sírkert.