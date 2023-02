Túl sok az újonc a sikeres orosz támadáshoz

A frissen mozgósított katonákkal feltöltött orosz egységek aligha lesznek képesek nagy léptékű és gyors gépesített előretöréshez szükséges teljesítményt nyújtani a frontvonalon az Institute for the Study of War (ISW) legfrissebb jelentése szerint.

Fotó: AFP

Az intézet idézi az ukrán Tavrijszk műveleti csoport képviselőjét, aki szerint Vuhledarnál már harmadjára kellett feltölteni az orosz 155. Tengerészeti Gyalogdandár sorait, noha az korábban mintegy ötezer katonát számlált. Egy a harcokban részt vevő orosz katona egy helyi ellenzéki orgánumnak elmondta, hogy

Vuhledarnál az egység 80-90 százaléka frissen behívott katonákból állt, ugyanis a hadvezetés folyamatosan a mozgósítottakkal tölti fel a csapatokat.

Ez azonban az ISW szerint azzal jár, hogy az egységek híján vannak a harctéri sikerekhez szükséges készségeknek, mint például az aknamezők azonosítása. A mobilizált katonák valószínűleg nem kaptak megfelelő kiképzést, és az egységek kohéziója sem megfelelő a think tank értékelése szerint.

A jelentés mindemellett felhívja a figyelmet arra is, hogy Moszkva továbbra is igyekszik kihasználni jó kapcsolatát Iránnal, ahogy azt is, hogy a Wagner-csoport egyre több brutális, törvényes eljárást mellőző kivégzésről tesz közzé videókat, vélhetően azért, hogy normalizálja az egyre erőszakosabb és durvább magatartást az orosz társadalomban. Ugyanakkor a Wagnerhez hasonló irreguláris csapatok és a hivatalos hadsereg egységeinek integrálása továbbra is kihívás az orosz hadvezetés számára.

Az ISW összegzése szerint az orosz hatóságok egyre erőteljesebb öncenzúrát várnak el az országban, amit az információs hadviseléssel indokolnak. Vlagyimir Putyin orosz elnök a veszteségek ellenére továbbra is nyíltan kiáll a hadügyminisztérium és a reguláris hadsereg mellett.