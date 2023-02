Újabb túlélőt mentett a ki a romok alól a törökországi földrengés mentésében részt vevő magyar Hunor mentőszervezet – hangzott el szerdán az M1 Híradóban. A műsorban közölték, hogy a nőt több órányi ásás után sikerült kimentenie a magyar mentőcsapatnak.

Lantos Csaba elmondta, hogy

a nő férjét korábban szintén a Hunor mentőszervezet mentette ki a romok alól, és a szakemberek tőle tudták, hogy felesége szintén a romok alatt rekedt.

A mentési munkálatok nehézségét, veszélyeit érzékeltetve a tudósító elmondta, hogy komoly és alapos felmérő munka előzi meg egy-egy túlélő kimentését, a szakemberek azt is mérlegelik, hogy milyen módszerrel és technikákkal lehet megközelíteni a romok alatt rekedteket. A túlélők többszáz tonna egymásra rakodó vas- és betontörmelék alá szorultak be, egy rosszul elvégzett fúrás vagy ásás további omlást okozhat. Beszámolt arról is, hogy a helyiek is részt vettek a mentésben, így könnyebb számukra feldolgozni a tragédiát.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője szerda este közölte, hogy a Hunor mentőcsapat tagjai már tizenhat túlélőt, köztük három gyermeket mentettek ki a romok alól. A szakemberek megállás nélkül, a nap 24 órájában a területen vannak és túlélők után kutatnak.

A tizenhat túlélő mellett egy macskát is kimentettek, illetve tizenhat holttestet is kiemeltek

– ismertette. Azt is mondta, hogy a gyakori és erős utórengések ellenére is folyamatosan dolgoznak az oldalára dőlt, húszemeletes épület romjainál Antakya városában.

Tájékoztatása szerint a túlélők romok alatti helyzetét keresőkutyák, vékony résekbe is bedugható keresőkamerák és akusztikus személykeresők segítségével határozzák meg. A túlélők helyzetének beazonosítása után törnek utat hozzájuk, ami gyakran órákba telik. A törmelék és a többtonnás vasbeton-darabok elmozdítását és rögzítését úgy kell elvégezni, hogy biztonságosan hozzá tudjanak férni a sérültekhez. A kimentett embereket az egészségügyi személyzet megvizsgálja, elsősegélyben részesíti, majd átadják a sérülteket a török hatóságoknak. Mukics Dániel jelezte azt is, hogy a Hunor tagjai a helyi távközlési rendszer összeomlása miatt nem tudnak hazaüzenni, de mindannyian jól vannak, kitartóan mentik a túlélőket.