Ahogyan arra számítani lehetett, valamennyi országgyűlési és nemzetiségi képviselő, nemzetiségi szószóló eleget tett a kötelezettségének, és január 31-ig leadta vagyonnyilatkozatát, ami meg is jelent az Országgyűlés honlapján. A pártelnökök, állami vezetők és miniszterek mellett természetesen megnéztük a legismertebb ellenzéki politikusok dokumentumait.

Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet

A korábban LMP-s, jelenleg független Hadházy Ákos láthatóan sűrű éven van túl. A szekszárdi lakása és a fácánkerti szőlője mellé a kézzel írt beszámolója alapján egy 30 négyzetméteres társasházi lakást is vásárolt 2022-ben – a "hol?" a finoman szólva sem tiszta írás miatt olyannyira nem egyértelmű, hogy a magyar sajtóban Bécsről, Pécsről és Decsről is írtak –, aminek 50 százalékos tulajdonosa.

Hadházy Ákos a cégéről nem nyilatkozik

A garázsa viszont kiürült, míg az előző nyilatkozatában három gépjárműről számolt be, addig a legfrissebben már üresen hagyta az oldalt. Az államkötvényben lévő több, mint 6 millió forint nincs többé, a hitelintézettel szembeni tartozás 9,5 millió forintról 8,6+7,5 millióra módosult, de magánszeméllyel szemben is van 3,9 millió forintnyi tartozása.

Hadházy Ákos amellett, hogy országgyűlési képviselő, a Hadházy-Vet Kft. ügyvezetőjeként is dolgozik, hivatalosan díjazás nélkül, ám a 2021-es vagyonnyilatkozatában még azt írta, a nyereség 50 százaléka az övé – erről most nem tett említést. Ez azért nem mindegy, mert az Igazságügyi Minisztérium adatbázisa alapján 2021-ben 70 millió forint volt a nettó árbevétele.

Megnőtt viszont állítása szerint az adományozói száma, hiszen egy évvel korábban még 7,6 millió forintot vallott be, a legújabb papírokban pedig már azt írja, hogy magánszemélyektől a választási kampányra, "az eskütétele törvénytelen akadályozásának időtartamára és a tiszteletdíjának törvénytelen visszatartására és politikai munkájának támogatására 16,8 millió forint magán kisadomány érkezett hozzá. Képviselői javadalma 1,3 millió forint havonta.

Hadházy saját facebook oldalán hívja fel a figyelmet arra, hogy ő lehet az egyedüli képviselő akinek ingatlana van külföldön, állítása szeirnt az Bécsben található és harminc négyzetméteres.

Jakab Péter szinte üres papírt írt alá

A Parlament honlapja alapján Jakab Péter csupán annyit tett, hogy január 11-én üresen aláírta a dokumentumot.

Hogy mindenét elveszítette-e az ex-Jobbikos politikus, ennyiből nehéz lenne megállapítani, ám az tény, hogy az előző vagyonnyilatkozatában beszámolt arról, hogy közös háztartásban él feleségével és gyermekeivel, a legújabb dokumentumban pedig csupán a gyermekeiről tesz említést. A 2021-es vagyonnyilatkozatában még 106 négyzetméteres miskolci lakásról tett említést.

Kálmán Olga hisz a készpénzben

A havonta 1 974 600 forintot kereső DK-s Kálmán Olga vagyonnyilatkozata alapján nem rendelkezik ingatlannal, 2012-ben megszerzett Volkswagennel viszont igen. Állampapírban 20, befektetési alapban 30 milliónyi megtakarítása van, készpénzben pedig 15 millió forint áll rendelkezésére. A korábbi televíziós műsorvezető nem csupán képviselőként, hanem a fővárosi önkormányzat főtanácsadójaként is fizetést kap, a Hiteles Tájékoztatásért Alapítványban betöltött kuratóriumi tagságért viszont nem.

Dúró Dóra Horthy-szoborral gazdagodott

A korábban a Jobbikban politizáló, májustól a Mi Hazánkban dolgozó Dúró Dóra továbbra is a budaörsi családi házat írta be az ingatlanok közé, a 2021-eshez hasonlóan 9 millió forintot tart a Magyar Állampapír pluszban, a más vagyontárgyak résznél pedig a körülbelül kétezer kötetnyi könyv kiegészült egy Horthy-szoborral. Dúró Dóra egyéb közlendőként azt is rögzítette, hogy csak magyar állampolgársága van, ezt az egy évvel korábbi dokumentumban még nem találta fontosnak.

Márki-Zay Péter az érmékben és könyvekben hisz

A momentumos Fekete-Győr András egy 2018-ban vásárolt II. kerületi 43 négyzetméteres lakás tulajdonosa, a decemberi javadalma csaknem 1,8 millió forint volt, és nyilatkozatában az ingatlanon kívül másról nem tesz említést.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere egy 68,3 millió forintra becsült ingatlan résztulajdonosa, 1,8 millió forintnyi könyvtára van 2500 kötettel, amit 1990 óta gyarapít, és nagyjából ugyanennyit ér csaknem 3500 darabos érmegyűjteménye is. Lakáshitelét 2022-ben betörlesztette, nyugdíjbiztosítását pedig megszüntette és kifizetésre került. Pénzintézettel 22,7, magánszeméllyel szemben 3 millió forintos tartozást halmozott fel.