Szinte az összes katona életét vesztette már Ukrajnában abból az irkutszki szakaszból, amelynek tagjai tavaly februárban – az invázió megindításakor – nagy port kavartak hazájukban, miután egy videóban Vlagyimir Putyinhoz fordultak borzasztó körülményeik miatt.

A katonák arra panaszkodtak, hogy a donyecki szakadárok alá osztották be őket, és tőlük kapták a parancsokat, illetve úgy küldték őket az ukrán állások ellen, hogy sem megfelelő kiképzést nem kaptak, sem pedig információt arról, hogy mivel is néznek szembe. Véleményük szerint az orosz katonai hírszerzés pocsék munkát végzett a felderítések során.

A szakasz azóta is Ukrajnában szolgált, és több súlyos veszteséget is elszenvedtek. Utolsó, még életben lévő katonáik többsége szerdán esett el, amikor parancsra meg kellett rohamozniuk egy ukrán védelmi állást. A szakaszból sokan életüket vesztették a támadásban a The Moscow Times cikke szerint, mindössze néhányan maradtak életben, de ők is súlyos sérüléseket szenvedtek.

A férjem hívott, repesz találta el és kórházban van. Azt mondta, hogy az ezredükből is alig maradt valami. A szakaszból két túlélőről tudni, a többiek vagy meghaltak, vagy eltűntek

– mondta az egyik katona felesége. Hozzátette: bár férje még meg sem gyógyult, már közölték vele, hogy néhány napon belül visszaküldik a frontra.

A videók tavalyi napvilágra kerülése után egyébként maga az irkutszki kormányzó ígérte meg, hogy közbenjár az ügyükben, és máshová helyezteti őket.