Emmanuel Macron francia államfő szerdán úgy vélte, hogy a vitatott nyugdíjreformnak az év vége előtt hatályba kell lépnie, mert ez elengedhetetlen az ország érdekében.

Ez a reform szükséges, nekem se okoz örömöt, szerettem volna nem bevezetni (…) de nincs 36 megoldás (a nyugdíjrendszer megmentésére)

– jelentette ki a köztársasági elnök a TF1 kereskedelmi és a France2 közszolgálati televíziónak adott közös élő interjúban.

Fotó: AFP

„Én nem akarom magam újraválasztatni, a rövid távú felmérések és az ország általános érdeke közül én az ország általános érdekét választom” – hangsúlyozta Emmanuel Macron. „Ha ehhez most a népszerűtlenséget is vállalnom kell, hát azt is vállalom” – tette hozzá. Az államfő megerősítette, hogy Élisabeth Borne miniszterelnök továbbra is a bizalmát élvezi. Ugyanakkor a kormánytöbbség parlamenti szélesítésére kérte a kormányfőt.

A tüntetők a múlt héten szeméttel borították be és lángra lobbantották Párizs utcáit, míg a parlamentben Macron ellenzéke két irányból is bizalmatlansági indítványt nyújtott be ellene, amelyek a francia nemzetgyűlésben később elbuktak. Gazdasági szempontból jó példát mutat a francia elnök: a nyugdíjkorhatár emelésével pénzügyi és demográfiai problémákat oldhat meg, bármennyire nem tetszik is az ötlet a munkavállalóknak.