A nyaralók valósággal özönlenek kedvenc sorozataik helyszínére. A jelenség immár túlmutat azon, hogy sokan keresték fel évekkel ezelőtt a Jóbarátok apartmanjait, vagy éppen a Trónok Harca után sokan látogattak el Dubrovnikba.

A szicíliai Taormina népszerűsége kilőtt a Fehér Lótusz második évadának köszönhetően

Az American Express új tanulmánya szerint a Z generáció, és a milleniumi nemzedék tagjainak 70 százaléka állította, hogy akkor döntötte el következő célpontját, miután megnézte az adott sorozatot kedvenc streaming-csatornáján.

A hatás tehát vetekszik a közösségi média véleményformáló-képességével, ugyanis a válaszolók háromnegyede ismerte be, hogy azután utazott el bizonyos helyekre, hogy látta, barátai már jártak ott.

A „Fehér Lótusz” igazolja legjobban a kutatások eredményét.

A nagy sikert hozó sorozat az HBO-n elérhető, a vígjáték-dráma csodálatos üdülőhelyek luxushoteljeiben játszódik.

Az első évadot a waileai Four Seasons Resort Mauiban forgatták, a második évadban pedig az olaszországi taorminai San Domenico-palota került fókuszba.

Azok a nézők, akik megtehették, rögtön le is foglalták tartózkodásukat az adott szállodákban, jelentősen fellendítve ezek forgalmát.

Összességében jelentősen megugrott az érdeklődés Maui és Taormina iránt, mindkét hotel weboldalának látogatottsága felpörgött, az érdeklődés is egyre nagyobb lett, ami végül a foglalások megugrását is elhozta

– mondta a Four Seasons kereskedelmi igazgatója, Marc Speichert, a Bloombergnek.

A Maui szigetén lévő hotelt internetes oldalán mért forgalom megnégyszereződött, a következő évad alatt egész Taormina reflektorfénybe került, és a széria végére ki is kellett tenni a „telt ház” táblát abban a hotelben, ahol egy éjszaka legalább ezer euróba kerül.

Ugyanakkor a sorozatból nem csak a Four Seasons profitált, egész Szicília iránt megugrott az érdeklődés, valószínűsíthetően azért is, mert olcsóbb, mint az Amalfi-part. A sorozat harmadik évada állítólag Ázsiában játszódik majd, de a pontos helyszín egyelőre ismeretlen, így tehát nem is indulhatott el a rajongók áradata, hogy az új évad hangulatát már annak megjelenése előtt magukba szívják.