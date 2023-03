Orosz–ukrán háború 381. nap – friss hírek

Továbbra is kitartanak Bahmut ukrán védői, egyelőre nem adják át a várost az orosz támadóknak, hiába zajlik véres csata a településen. Bár Kijevben többen úgy vélik, ki kellene vonni a csapatokat a városból, a felsőbb vezetés a védekezés mellett döntött, most pedig el is árulták miért.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója szerint ugyanis jelenleg a bahmuti csata az orosz hadsereg és a Wagner zsoldoscsapat teljes erejét leköti, ide koncentrálják a legjobb egységeiket, és folyamatosan veszítenek belőlük, így egészen addig próbálják tartani a várost, amíg csak tudják, hogy minél több támadót megölhessenek.