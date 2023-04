Úgynevezett online lakógyűlést hirdetett meg Karácsony Gergely a budapestieknek – ezt a főpolgármester jelentette be a közösségi médiában. Azt mondta, a kezdeményezés nem olyan, mint a kormány által bevezetett és általa is sokat kritizált konzultáció. Vagyis a főváros nem azt másolja, ugyanakkor a lakógyűlés ötlete és lebonyolítása szinte minden elemében megegyezik a nemzeti konzultációval.

Fotó: Soós Lajos / MTI

Vannak ugyanakkor lényegi különbségek:

kizárólag csak online lehet véleményt nyilvánítani,

csak az állandó lakcímmel rendelkező budapesti lakosokat kérdezik meg,

a 14. életévüket betöltötteket is megkeresik.

Azt Karácsony Gergely nem fejtette ki, miért határoztak úgy, hogy gyerekektől is kérnek közéleti, belpolitikai kérdésekben állásfoglalást. Mindenesetre a „lakógyűlés” menetéről a lakogyules.budapest.hu oldalon lehet tájékozódni. A főpolgármester jelezte, hogy hamarosan minden érintett levelet kap, amiben lesz egy egyedi azonosító. Ezzel lehet leadni a szavazatot a feltett kérdésekre. A levelek postázása május elején befejeződik,

a voksolás ezt követően veszi kezdetét, és júniusig lehet vélemény nyilvánítani.

A pontos kérdésfeltevésen még dolgoznak, egyelőre annyit árult el, hogy két felvetés lesz: az egyik arra vonatkozik, hogy Budapest finanszírozza-e továbbra is a kormányt, a másik pedig, hogy járjanak-e a buszok, a villamosok és a metrók a fővárosban, tehát hogy fennmaradjon-e a tömegközlekedés. „A kettő közül csak az egyik lehetséges, a kettő együtt nem megy. Bármelyik kap is többséget, a felelősséget én vállalom” – hangsúlyozta Karácsony Gergely.

Azt is közölte, hogy rendszeresen élni fognak a lakógyűlés lehetőségével, a második konzultáció a Lánchíd jövőjéről szól majd.

Előzmények

A mostani bejelentés nem a semmiből jött. A főváros és a kormány eddig is terhelt viszonya szerdán új szintre süllyedt, miután a főpolgármester bejelentette: megtagadják 25 milliárd forint adó befizetését az államkasszába. Szerinte mindezt jogtalanul szednék be az önkormányzattól, ezért pert is indít a Pénzügyminisztériummal szemben. Az ügy hátteréről részletesen az alábbi cikkben számoltunk be.