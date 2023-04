Szerbia nem adott el, és a jövőben sem fog eladni fegyvereket Ukrajnának, és nincs olyan dokumentum, amely ennek az ellenkezőjét bizonyítaná – szögezte le Aleksandar Vucic szerb elnök csütörtökön a közép-szerbiai Raskában, ahol koszovói szerbekkel tárgyalt.

Fotó: Getty Images

Eladunk lőszert legális végső felhasználóknak, de Ukrajnának vagy Oroszországnak nem

– jegyezte meg a szerb elnök.

A szerbiai közszolgálati televízió beszámolója szerint a szerb államfő a kiszivárgott amerikai hírszerzési adatokról megjelent hírekre reagált a fegyverekről szóló kijelentésével. Mint mondta, amikor Belgrád Törökországnak, Csehországnak és Spanyolországnak ad el fegyvereket, akkor tudni lehet, hogy azoknak kik a végső felhasználói. Hozzátette: országa továbbra is fog külföldre szállítani fegyvereket, de nem az ukrajnai háború résztvevőinek. Azt is közölte, hogy Szerbiának több évtizedes fegyveripari múltja van, és továbbra is komoly befektetéseket terveznek a szektorba.

Néhány napja a szerb védelmi miniszter reagált a kiszivárgott dokumentumokra. Milos Vucevic közölte, hogy Szerbia valóban ad el fegyvereket harmadik országoknak, amelyek távol vannak az orosz–ukrajnai konfliktustól, és mindig fennáll annak a lehetősége, hogy valaki ezeket továbbadja. Ez viszont nem Szerbia problémája, hanem azoké az országoké, amelyek nem tartják be a nemzetközi szabályokat.

Aleksandar Vucic arra is kitért csütörtökön, hogy Szerbia katonailag semleges ország, és továbbra sem tervez csatlakozni sem a NATO-hoz, sem más katonai tömbhöz.