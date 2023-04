Az amerikai hírszerzés ukrán tábornokokon kívül magyar, izraeli és dél-koreai hivatalos személyeket is megfigyelt – írja az index a The Economistra hivatkozva.

Fotó: Shutterstock

A szigorúan titkos hírszerzési információk kiszivárogtatása miatt ismertek lettek egy tavaszi ellentámadás részletei, illetve az ukrán hadsereg gyengeségei: ezek szerint már májusban légi fölényre tehet szert Oroszország az ukrajnai háborúban, mert addigra Kijev kifogyhat a légvédelmi rakétákból.

A The Economist legfrissebb információi szerint a megfigyelési módszerek közé tartozik az is, hogy telefonra telepített poloska segítségével hallgatják le a célszemélyeket. Ezenkívül az amerikai ügynökségek a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség tisztviselőit is megfigyelik.

A dokumentumok kiszivárogtatása egy kis internetes csoportban kezdődött,

egy mémeket, vicceket és rasszista kijelentéseket tartalmazó üzenetküldő csatornán − írta a The Wall Street Journal.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és az igazságügyi minisztérium most nagy erőkkel keresi a választ arra, hogyan kerültek fel az internetre a titkos dokumentumok. A védelmi minisztérium kérésére pénteken indított kormányzati vizsgálat a szivárgás forrását keresi.

Az index azt is írja, hogy az amerikai kormány újabb büntetőintézkedést vezethet be Magyarországgal szemben, amelyben az is felvetődött, hogy befolyásos embereket is szankcionálhatnak.