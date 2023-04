A Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu-n ismertette a pápalátogatása kapcsán elrendelt ideiglenes forgalomkorlátozásokat, több helyen is megbénul a forgalom április 28. és 30. között. ​Ferenc pápa budapesti látogatásának biztonsági előkészületei jelenleg is zajlanak, a látogatás tervezett helyszínein, az oda vezető utakon, sőt a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről a Szent István-bazilikához vezető három lehetséges úton a csatornafedeleket is lehegesztik és a kandelábereket is ellenőrzik – írja Magyar Nemzet.

Biztonsági ellenőrzésen esnek át a pápalátogatással érintett területeken lakók, a környező házak, épületek is.

Várható, hogy egyes utakat, sőt városrészeket lezárnak majd egy adott időszakban. A látogatás teljes időszaka alatt mesterlövészek dolgoznak majd, és a rendőrség légi rendészete is jelen lesz. Ezenfelül drónok hada figyeli majd az érintett térségeket. A rendőrség ezúttal is földre kényszerít vagy megsemmisít minden idegen drónt.

A pápalátogatás tömeghelyszíneit, mint például a Kossuth teret, illetve a bazilika előtti Szent István teret csak többszöri átvizsgálás után lehet majd megközelíteni.

Fotó: AFP

A katolikus egyházfő a világ legveszélyeztetettebb vezetői közé tartozik: külföldi útjain a helyi hatóságokkal és titkosszolgálatokkal együttműködő Svájci Gárda elit egysége védi. Emellett a vatikáni titkosszolgálat is részt vesz a pápa külföldi útjainak biztosításában.

Március 13-án volt 10 éve, hogy megválasztották pápának Jorge Mario Bergoglio püspököt, akit néhány nappal később, 2013. március 19-én iktattak be a hivatalába. Ezzel ő lett 1300 év óta az első nem európai pápa.