Továbbra is intenzíven ápolják, de már javult az állapota Silvio Berlusconinak. A korábbi olasz kormányfő múlt héten került kórházba, miután leukémiát diagnosztizáltak nála. A 86 éves politikusnál tüdőgyulladás alakult ki, ami azért is veszélyes, mert 2020-ban elkapta a koronavírust is, amely roncsolta a tüdőszöveteit.

Fotó: Dan Kitwood / Getty Images

A Bloomberg a politikus orvosaitól úgy tudja, hogy Berlusconi jobban van a múlt heti riadalom után, az elmúlt 72 órában jelentősen javult a légzése és a veseműködése is. Berlusconi egyébként korábban sosem beszélt leukémiájáról.

Egészségi állapota miatt már felmerült, hogy mi lesz pártja, a Forza Italia sorsa, amely jelenleg is partnere Giorgia Meloni kormányfő jobboldali koalíciójának. Bennfentesek szerint Berlusconi pártjának sorsa nem gyengíti a kormánypártot, amely továbbra is őrzi többségét.