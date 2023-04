Özönlenek a nyugati tankok Ukrajnába, Moszkva válaszul elkezdte felvásárolni Irán tankelhárító rakétáit

Új, Iránból vásárolt fegyvereket kezdett el bevetni Oroszország Ukrajnában. Erről Alekszander Kovalenko katonai szakértő számolt be ukrán híroldalakon. Arról eddig is lehetett tudni, hogy Oroszország iráni drónokat és egyéb lőszereket vet be, de a dehlavijev rakétarendszerek bevetésére eddig nem volt bizonyíték, megjelenésük pedig két dologra is bizonyítékot szolgáltat.

Fotó: Future Technology of Military / YouTube

Egyrészt arra, hogy Moszkva valóban tart az Ukrajnába özönlő nyugati tankoktól, amelyek egyre nagyobb számban jelennek már meg a fronton is. Emiatt is vethették be nemrég híres szuperpáncélosaikat, a T-14 Armatákat. A dehlavijev ugyanis Irán tankelhárító rakétarendszere, 2012-ben állították szolgálatba, segítségével pedig akár 5-6 kilométerről is ki lehet lőni az ellenséges tankokat.

Másrészt pedig arra is utalhat az iráni szerkezetek bevetése, hogy kifogyóban vannak az orosz tankelhárító rakéták, a Kornetek, jelenleg pedig vagy nem tudják megfelelő mennyiségben előállítani őket, vagy pedig jóval drágábban, mint amennyiért Iránból megvehetik. Kovalenko szerint nemrég már szovjet időkből maradt rakétákat is használtak az oroszok, de ezek szinte teljesen hatástalanok.

A dehlavijev rakétái 22,7 kilót nyomnak és ebből csak a robbanófej mintegy 6,8 kilogramm az Unian cikke szerint. Akár a 1200 milliméteres páncélon is képes áthatolni, így bármilyen tankot megsemmisíthet.

Oroszország és Irán között aktív fegyverkereskedelem zajlik és várhatóan a Moszkva által megvásárolt hadianyag mennyisége még tovább nőhet. Az üzlet elsősorban az iráni kamikaze-drónokra, a Shahedekre terjed ki. Ezekkel kapcsolatban a CNN épp pénteken közölt egy cikket, amely szerint a Shahedek jórészt lopott nyugati technológiára épülnek: egyes részeit egy brit vállalattól vették, motorját pedig német licenc alapján gyártják, azaz egyáltalán nem tekinthetően egyedi szuperfegyvereknek. Viszont rendkívül jó ár-érték aránnyal rendelkeznek, hiszen egy darab mindössze 20 ezer dollárba kerül, szemben a milliós költségű Kalibr cirkálórakétával.

A CNN cikke szerint Oroszország tavaly ősszel 1700 iráni drónt rendelt.