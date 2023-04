Akcióba léptek a Leopard 2 harckocsik Herszon városnál, az oroszok már el is fogtak egyet

Az ukrán hadsereg már csatarendbe is állította a nyugati országoktól kapott Leopard 2 harckocsikat. A fejlett tankokat Herszon környékén látták – jelentették orosz források.

Fotó: AFP

A német gyártmányú Leopard 2 tankok lehetnek az ukrán hadsereg legütőképesebb fegyverei. Kijev támogatói majdnem 300 darab modern harckocsit ígértek eddig a háborúban álló országnak, azonban a szállításokat nem sietik el. Április elejéig mindössze 43 Leopard 2-es tank érkezett meg Ukrajnába, illetve a britek küldtek még 14 darab Challenger 2 harckocsit.

A Bika (Bull) hívójelű orosz felderítőegység számolt be róla a RIA Novosztyi portálnak, hogy a Leopard 2 tankok Herszon felé tartanak. Állításuk szerint a Szokol szabotázskülönítménynek sikerült elfognia az egyik német harckocsit. A tank felett nem tudták átvenni az irányítást, így végül belevontatták a mocsárba, ahol a tank elsüllyedt.

A Leopardok már itt vannak, és támadásra készek

– mondta a Bull felderítőcsapat tisztje. Hozzátette, hogy a felderítők német légvédelmi rakétarendszereket is megfigyeltek az ukránok oldalán. Állításuk szerint ezeket német zsoldosok üzemeltetik.

Orosz vadászgép és norvég katonai repülő nézett farkasszemet egymással Az orosz MiG-31-es és a norvég felderítőgép a két ország közös határán találkozott, de konfrontáció egyelőre nem történt. Norvégia tagja a NATO-nak.

Oroszország korábban jelezte a NATO-országoknak, hogy minden Ukrajnának szállított fegyver és rakomány az orosz hadsereg célpontjának minősül, és meg lesz semmisítve. Moszkva emellett felháborítónak tartja, hogy több nyugati nemzet is közvetlenül részt vesz a harcokban, amikor a fegyverek mellett kiképzést is biztosít az ukrán katonáknak. A kiképzéseket többek között Németország, az Egyesült Királyság és Olaszország is vállalta.