Továbbra sem működött az áramszolgáltatás több százezer háztartásban Québecben pénteken, két nappal a Kanada keleti részén átsöprő jégvihar után. A természeti katasztrófa két emberéletet követelt és jelentős károkat okozott mindenekelőtt Montrealban.



Fotó: Hans Lucas via AFP

A Hydro-Québec áramszolgáltató közlése szerint az ónos eső által érintettek több mint egyharmadánál visszakapcsolták az áramszolgáltatást. Pénteken így is mintegy 630 ezer háztartás volt áram nélkül. Az áramszolgáltató péntek éjfélig tervezi visszakapcsolni az áramot a fogyasztók többségénél.

"Egyes fogyasztóknál viszont ez vasárnapig, esetleg hétfőig is eltarthat" - közölte Régis Tellier, a Hydro-Québec szóvivője.

Montrealban, ahol az áramkimaradások mintegy felét észlelték, hat menedékszállást nyitottak, ahol az áram nélkül maradt lakók az éjszakát tölthették. A szállások napközben is nyitva tartanak a hosszú húsvéti hétvégén melegedni vágyók számára.



A hatóságok szerint az ítéletidőnek Kanadában két halálos áldozata van: Ontario keleti részében egy helyi lakos halálát egy kidőlő fa okozta, egy hatvanéves québeci férfit pedig egy faág sebesített meg halálosan, miközben a kertjét rendezte.



A montreali városháza több száz alkalmazottja dolgozott pénteken is az utcákon, főként a parkokban, ahol számos faág borította a talajt, miután letörtek a jég súlya alatt.



Az 1 Celsius-fok körüli hőmérsékleten a jég elolvadt, de továbbra is erősek a széllökések, a hatóságok felszólították az embereket, hogy maradjanak távol az elektromos vezetékektől.



A vihar Québecet és Ontariót, a két legnépesebb tartomány sújtotta. Québecben 1998. évi ónos eső után, amely hetekig tartó káoszt okozott, a mostani a legsúlyosabb áramkimaradás.