Tagadják az ukránok, hogy az oroszok áttörtek a frontvonalon

Szerintük mindössze egy öt-tíz fős orosz egység jutott át az első ukrán védvonalon, és nem sikerült területet elfoglalniuk. Az ukrán hadsereg Dnyeper hadműveleti-stratégiai csoportja cáfolta, hogy jelentős orosz áttörés történt volna a Donbász térségében.
VG
2025.08.12., 15:24
Fotó: Shutterstock

Az ukrán fegyveres erők kommunikációs központja (StratCom) és Viktor Tregubov alezredes, a Dnyeper hadműveleti-stratégiai csoport szóvivője közölték: bár Pokrovszk és Dobropolszk irányában orosz áttörés történt, csak kis létszámú beszivárgó egységek jutottak át a fronton. Ezek célja, hogy folyamatos nyomás alatt tartsák az ukrán állásokat, megkerüljék az első védelmi vonalat, majd rejtőzködve zavart keltsenek.

nukleáris fegyver, atomfegyver orosz áttörés Az ukrán hadsereg „Dnyeper” hadműveleti-stratégiai csoportja cáfolta, hogy jelentős orosz áttörés történt volna a Donbász térségében
Az ukrán hadsereg Dnyeper hadműveleti-stratégiai csoportja cáfolta, hogy jelentős orosz áttörés történt volna a Donbász térségében / Fotó: Shutterstock

Orosz áttörés a donbászi fronton

Tregubov az Ukrajinszka Pravdának hangsúlyozta, hogy az ilyen akciók félrevezető képet adhatnak a nyílt forrású térképeken, ahol úgy tűnhet, mintha az oroszok több kilométert nyomultak volna előre.

Nem arról van szó, hogy birtokba vették volna az egész útvonalat, egyszerűen csak áthatoltak, és megpróbáltak elrejtőzni valahol

– mondta.

A szóvivő szerint tartalék egységeket küldtek a területre az orosz beszivárgók kiűzésére és megsemmisítésére. Hozzátette, hasonló eset történt egy héttel korábban Pokrovszk térségében, ahol egy orosz felderítő-diverziós csoport szintén kudarcot vallott.

A cáfolat előzménye, hogy augusztus 11-én a DeepState elemzőközpont arról számolt be: az orosz csapatok fokozzák előrenyomulásukat Dobropillya irányában, és megpróbálják megvetni a lábukat a Dobropillya–Kramatorszk autóút közelében.

