Deviza
EUR/HUF395.41 -0.08% USD/HUF339.33 -0.37% GBP/HUF457.67 0% CHF/HUF418.94 -0.13% PLN/HUF92.91 -0.03% RON/HUF78.1 -0.05% CZK/HUF16.16 -0.09% EUR/HUF395.41 -0.08% USD/HUF339.33 -0.37% GBP/HUF457.67 0% CHF/HUF418.94 -0.13% PLN/HUF92.91 -0.03% RON/HUF78.1 -0.05% CZK/HUF16.16 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,998.99 -0.18% MTELEKOM1,870 +1.18% MOL2,988 +0.67% OTP30,160 -1.13% RICHTER10,430 +0.29% OPUS583 -1.2% ANY7,960 -0.5% AUTOWALLIS164 +0.91% WABERERS5,260 +3.04% BUMIX9,186.35 +0.47% CETOP3,582.61 -0.45% CETOP NTR2,230.66 +0.31% BUX103,998.99 -0.18% MTELEKOM1,870 +1.18% MOL2,988 +0.67% OTP30,160 -1.13% RICHTER10,430 +0.29% OPUS583 -1.2% ANY7,960 -0.5% AUTOWALLIS164 +0.91% WABERERS5,260 +3.04% BUMIX9,186.35 +0.47% CETOP3,582.61 -0.45% CETOP NTR2,230.66 +0.31%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tűzvész
görögország
Horvátország

Újabb, a magyarok által kedvelt turisztikai régióban ütötte fel a fejét az erdőtűz

A nyaralni indulóknak az utazás tervezésekor egyre inkább számolniuk kell az erdőtüzekkel is. Görögországot és Horvátországot is tűzvész sújtja, de más európai országokban is küzdenek a lángokkal.
VG/MTI
2025.08.12, 14:58
Frissítve: 2025.08.12, 15:33

Tűzvész pusztít több, turisták által is kedvelt görögországi régióban, Zakintosz szigetén egy szállodát is evakuáltak a keddi jelentések szerint. Kefalónia szigetén ugyancsak felcsaptak a lángok a Katimerini című görög lap értesülései szerint, ahogy a Görögország nyugati részén található Vonica erdős térségében és a tőle nem messze Preveza városánál is.

Residential area evacuated due to forest fire in Western Thrace
Görögországot idén nyáron is tűzvészek sújtják / Fotó: Anadolu via AFP

Kefalónián az erdőtűz lakott területeket egyelőre nem fenyeget az ERT görög közszolgálati televízió híradása szerint, azonban 

a sziget középső része egy időre áram nélkül maradt.

Az éghajlati válság és polgári védelem minisztériuma a tüzek miatt a második legmagasabb fokozatú riasztást adta ki nagyjából az ország egyharmadára, például a Peloponnészosz félsziget csaknem teljes egészére, Leszbosz és Számosz szigetére, illetve a Halkidiki félszigetre is. Amellett, hogy óvatosságra intett, a tárca a tűzgyújtás mellőzésére is felszólította a lakosságot. Az oltást az erős szelek és a tartós szárazság is nehezíti.

A lángok terjedését elősegítő széllökések várhatóan tovább tartanak az elkövetkezendő napokban is a meteorológiai szolgálat szerint, miközben az ellenzék a kormány tűzvészekkel kapcsolatos intézkedéseit bírálta, mondván, nem fektetett kellő hangsúlyt a tűzvészek megelőzésére.

Hatalmas tűzvész pusztít Coloradóban – a hőség a világ minden táját súlyos problémákat okoz

Brutális pusztítást végzett a Lee nevű tűzvész, immár 113 ezer hektár erdőt semmisített meg. Az Oak Fire vasárnap gyulladt be Pagosa Springstől nyugatra. A tűzvész miatt kötelező evakuálást rendeltek el Elk Parkban, és más körzetek evakuálására is készülnek.

A horvát tengerparton is tűzvész pusztít

Az elmúlt napokban nemcsak Görögország az egyetlen, magyarok által is kedvelt turisztikai célpont, ahol erdőtüzek pusztítanak, a lángok a horvát tengerpartot is elborítják, és Montenegróban is napok óta tombolnak. Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában pedig folyamatosan oltják a helyenként felbukkanó tüzeket. Horvátországban Split és Omis között a legveszélyesebb a helyzet, a két város között a közlekedés is leállt. Montenegróban Canj és Bijelo Polje közelében pusztít a tűzvész, a tűzoltók a környező országokból kaptak segítséget. 

2025 nyarán Európa számos régióját pusztító erdőtüzek sújtják. 

Több tízezer embert kényszerítettek otthonuk elhagyására, településeket és turisztikai látványosságokat romboltak le. A hatóságok és a nemzetközi mentőcsapatok emberfeletti erőfeszítésekkel küzdenek a tűz terjedése ellen. A nyaralást tervező utazóknak fokozottan figyelniük kell a helyi figyelmeztetésekre és útlezárásokra.

Augusztus elejéig több mint 353 ezer hektár égett le az EU-ban, ami több mint kétszerese a tavalyi teljes területnek, és messze meghaladja a történelmi átlagokat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu