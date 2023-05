Hét hónappal az Oroszországot a megszállt Krím félszigettel összekötő Kercsi-hídon történt robbanást követően az ukrán elhárítás vezetője, Vaszil Maljuk elismerte, hogy az általa vezetett szervezetnek köze volt a támadáshoz.



Fotó: AFP

Miután ez egy logisztikai útvonal, amelyet el kellett vágnunk az ellenségtől, meghoztuk a megfelelő intézkedést

- mondta Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője egy Youtube-interjúban Dmitro Komarov újságírónak.

A művelet részleteiről nem árult el többet. Az SZBU vezetője azt mondta, hogy a "hadviselés hagyományainak" megfelelően jártak el, és elárulta azt is, hogy az SZBU a háború elején, 2022 februárjában különleges egységet hozott létre, melynek feladata szabotázsakciók végrehajtása az orosz erők ellen ukrán területen.

A hidat tavaly október 8-án érte támadás. Napokig használhatatlan volt, de mostanra helyreállították. Ukrajna mind ez idáig nem kommentálta az azzal kapcsolatos találgatásokat, hogy az ukrán szolgálatok hajthatták végre a merényletet. Maljuk decemberben utalás szintjén beszélt arról, hogy az SZBU-nak köze lehetett a történtekhez.

Maljuk az interjúban arra is kitért, hogy orosz fekete-tengeri flotta hajói elleni dróntámadás is az SZBU különleges művelete volt, melyet a hadsereggel közösen hajtottak végre tavaly októberben.