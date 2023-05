Kiköltöztetik ideiglenes szállásukról azokat a hajléktalan családokat, amelyeket eddig egy észak-londoni Travelodge szállodában helyeztek el. A kiköltöztetés oka, hogy az otthonul szolgáló szobák foglalását a helyi tanács nem tudta megújítani arra az időre, amikor Beyoncé-koncertek lesznek a Tottenham közeli stadionjában.

Fotó: Getty Images

Az amerikai énekesnő öt koncertet is ad majd május 29. és június 4. között.

A szálloda mintegy száz szobájának nagyjából a kétharmadát bérli a helyi tanács, és ezekben hajléktalan családok számára biztosít átmeneti szállást.

Van olyan szoba, amelyben, négy-öt ember is lakik. A The Guardian információi szerint a tanács mintegy 30 család szállását nem tudta megújítani a Travelodge-ban, miután a hotel szobáit csak 28 napra lehet egy alkalommal lefoglalni. A családoknak ráadásul korábban is kellett már hasonló okokból költözniük, és elmondásuk szerint a tanács gyakran az utolsó pillanatig vár a szállásfoglalás meghosszabbításával.

Azok, akiknek már korábban is ki kellett ideiglenesen költözniük, elmondták, hogy a folyamat rendkívüli mértékben felborítja az életüket, hiszen minden holmijukat magukkal kell ilyenkor vinniük.

Gyakran a gyerekek is hiányoznak emiatt az iskolából.

Az is előfordulhat, hogy a tanács új szállást sem biztosít számukra, vagy pedig órákig kell várni az alternatív megoldásra. A kisgyereket nevelők arra is felhívták a figyelmet, hogy a gyerekeknek stabilitásra van szükségük, amelyet a hasonló esetek felborítanak.

Az enfieldi tanács szóvivője szerint mindent megtesznek azért, hogy találjanak alternatív szálláshelyet az érintetteknek, a lehető legkisebb fennakadást okozva. Hozzátette azt is, tudják, hogy a hotelben biztosított szállás nem ideális módja a kérdés megoldásának, ezért is lobbiznak az országos lakáshiány kezelése érdekében tett lépésekért.