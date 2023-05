Több mint egy napja tart Suhajda Szilárd csúcstámadása a Mount Everesten. A magyar hegymászó számára a világ legmagasabb, 8848,46 méter magas hegyének megmászása hosszúra nyúlik, talán megkockáztatható, hogy az előre eltervezett forgatókönyvhöz képest is túl hosszúra.

Egy korábbi pillanatkép a Mount Everest klímájáról és a csúcsra igyekvőkről. Fotó: Suhajda Szilárd / Facebook

Egyáltalán nem lehet tudni, mi történik jelenleg a 41 éves expedíciós mászóval, de egy biztos: magyar idő szerint kedden 17 óra 20 perckor, nepáli idő szerint 21 óra 5 perckor indította meg a csúcstámadását. Vagyis most már jóval túl van a 24 órás mászáson. Az utolsó hivatalos információ magyar idő szerint szerda 10 óra 10 perckor érkezett róla, akkor 8700 méteres magasságból jelentkezett be műholdas telefonon. Ennek is már több mint nyolc órája.

Azóta nyilvánosan elérhető hivatalos kommunikáció nem történt.

Pedig úgy becsülték, hogy onnantól számítva hárm-négy órába telhet, mire felér a világ legmagasabb pontjára. Hogy ez időközben sikerült-e, és már esetleg visszafelé tart, nem világos. Ennek sok oka lehet, nem lehet kizárni a technikai problémát sem. De az is lehetséges, hogy a mászás elhúzódik – a hegyen iszonyú forgalom van, naponta ötvennél is többen próbálkoznak –, és Suhajda Szilárd még most is a csúcs felé igyekszik. Egy valószínűsíthető: a magyar hegymászó élete legnehezebb napját éli. A Mount Everesten délután fél 5 után ismét besötétedik, a hőmérséklet akár mínusz 40 fok körül is alakulhat. Nem beszélve a szélről, az esetleges hóviharról (sajnos, erről is érkeztek ma hírek) és arról, hogy ilyen magasságban ennyi időt eltölteni rendkívül embert próbáló.

Ráadásul a magyar sportoló palackozott oxigén és teherhordó segítsége nélkül támadja a hegycsúcsot.

Ezzel ő lehet minden idők első magyar hegymászója, aki így ér fel. Suhajda Szilárd kiváló fizikai és mentális állapotban van, ha valaki bírja a hosszan tartó extrém mászásokat, az éppen ő. Egy ország várja lélegzet-visszafojtva a friss híreket róla. De fontos észben tartani azt az ősi igazságot is, hogy akár jó hír is lehet, hogy nem érkezik hír.