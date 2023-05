„Borzasztó gyorsak, ennyit el tudok mondani” – ezt nyilatkozta a Világgazdaságnak Pintér László pénteken, valamivel 16 óra előtt. Lapunk arról kérdezte Suhajda Szilárd Mount Everest-csúcstámadásának kommunikációs vezetőjét, hogy a péntek reggel útnak indult mentőcsapat hol tart jelenleg.

Egy korábbi pillanatkép a Mount Everest klímájáról. Fotó: Suhajda Szilárd / Facebook (illusztráció)

Pintér László leszögezte, hogy az érkezés idejéről szóló becslésük nem publikus, arról pedig nem kívánnak részleteket közölni, hogy aktuálisan merre jár a mentőcsapat. Részletes információkat akkor fognak kiadni, amikor már lezárult a mentés.

Tisztában vagyunk a nagy fokú érdeklődéssel, mindenkitől tisztelettel türelmet kérünk. Muszáj megérteni, hogy itt egy hosszabb misszióról van szó, ami sok órát vesz igénybe. Nem lehet három percenként leugrálni a hegyről.

– fogalmazott. Egyúttal jelezte azt is, hogy ma már szinte biztosan nem adnak ki hivatalos információt, erre legkorábban holnap vagy holnapután kerülhet sor. Így minden bizonnyal túlzottan optimistának bizonyultak azok a várakozások, amelyek szerint már a ma esti órákban célt érhet a küldetés. A szakember ennek hátterét is feltárta.

Alapesetben, normál körülmények között a Mount Everest megmászása négy teljes napot vesz igénybe. Az alaptáborból (5344 méter) egy nap alatt jutnak fel a 2-es táborba (6400 méter), innen újabb egy nap a 3-as tábor (7163 méter), ahonnan megint csak egy nap a 4-es tábor (7950 méter). Innen indul a csúcstámadás, amelyre ismételten egy napot szánnak. Vagyis az alaptáborból feljutni a világ legmagasabb pontjára összességében négy teljes nap.

Világklasszis serpák mentenék meg Suhajda Szilárdot

A Suhajda Szilárdért küldött mentőexpedíció május 26-án, péntek reggel kelt útra. Rengeteg minden múlik az időjáráson, de az biztos, hogy nekik nincs szükségük négy napra ahhoz, hogy elérjék a magyar mászó 8780 méteres magasságát. Egyrészt azért nem, mert a csapat tagjait helikopterrel vitték fel a 2-es táborba, ahonnan megindították az akciót. Másrészt pedig iszonyú gyorsak, nem normál tempóban másznak.

Pintér László elmondása szerint a három serpa mindegyike világklasszis, a világ legprofibb serpái,

akik kipihentek, frissek, kipróbált 8000 méteres hegyi vezetők. „A projekt ebből a szempontból a legjobb kezekben van” – húzta alá. Ugyanakkor tény, hogy Suhajda Szilárd éppen a harmadik éjszakáját tölti a halálzónában (a nepáli idő szerint a hegyen már besötétedett). Lényegében leírhatatlan, hogy ez micsoda terhelést, gyakorlatilag kibírhatatlan terhelést jelent az emberi szervezetre. Abban a magasságban most 40-50 kilométer per órás jeges szél lehet, a hőmérséklet mínusz 30 fok alá csökkent, a hőérzet ennél is alacsonyabb. Vagyis a körülmények messze vannak az optimálistól.

Pintér László azt sem árulta el, mi következik akkor, ha a mentőcsapat eléri Suhajda Szilárdot. „Egyelőre az a cél, hogy odaérjenek. Minden más döntés ez után következik” – zárta a Világgazdaságnak adott nyilatkozatát.