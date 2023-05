Súlyos ellátási problémákhoz és hosszabb távon orvoshiányhoz vezethet az amerikai legfelsőbb bíróság abortuszdöntése több szövetségi államban, ahol ennek hatására teljesen betiltották a művi terhességmegszakítást. A statisztikák szerint ezekben az államokban 10,5 százalékkal visszaesett a szülész-nőgyógyász rezidensnek jelentkezők száma – kétszer annyival, mint azokon a helyeken, ahol nem szigorítottak.

A szülész-nőgyógyászok többsége nő, aki nemcsak nyújtani, hanem kapni is szeretne megfelelő ellátást szükség esetén.

Fotó: Gina Ferazzi / Getty Images

Az ABC News összeállítása szerint 15 szövetségi államban szűnt meg szinte minden abortuszvégzés a terhességmegszakításhoz való jog szövetségi védelmét megszüntető legfelsőbb bírósági állásfoglalás után. Az oregoni orvosi egyetem komplex családtervezésre – így fogamzásgátló és abortuszellátást is nyújtó – orvosokat képző Ryan-programja ezekben az államokban jelenleg 56 helyen több mint 1100 rezidenst foglalkoztat, akik közül jó néhányan szeretnének munkahelyet váltani, és liberálisabb államba költözni.

Közülük nagyon sokan láttak el olyan pácienst, aki szükségtelenül lett beteg, kényszerült császármetszésre vagy lett meddő olyan terhességi komplikációk miatt, amelyeket meg lehetett volna oldani biztonságos és időben elvégzett abortusszal, de ehelyett meg kellett várni a beavatkozással, amíg életveszélyes állapotba kerültek

– magyarázta a döntésüket Alyssa Colvill, a program igazgatója.

Az abortusz is megosztja a közvéleményt. Fotó: Andrea Renault

Nem meglepő ezek alapján, hogy két érintett államban, Ohióban és Indianában a jövendő rezidensek elsősorban az abortuszellátás-képzés és az állami törvények iránt érdeklődtek, ellentétben a korábbiakkal, amikor elsősorban az volt fontos a számukra, milyen szintű oktatásban részesülnek, és közel lehetnek-e a családjukhoz. „Most az orvostanhallgatók és a rezidensek kizárólag az abortusszal kapcsolatos törvényeket veszik figyelembe” – nyilatkozta a portálnak Katio McHugh, aki a két államban vezeti a programot.

Hasonlóról számolt be a Duke Egyetem észak-karolinai rezidensprogramjának igazgatója is, aki szerint soha ilyen sokat nem beszéltek a politikai helyzetről a jelentkezők a felvételi beszélgetéseken. Beverly Gray szerint azonban a probléma hamarosan túlmutathat a rezidenseken.

„Vannak kollégáim, akik teljes körű ellátásra képeztek rezidenseket Tennessee-ben, de elköltöztek. A rezidensek most nem kapják meg a szükséges képzést, ami lavinaeffektust indíthat el, mert egyre kevesebb olyan szakember marad, aki rendelkezik a szükséges tudással és tapasztalattal ahhoz, hogy gondoskodjon a terhességük második-harmadik trimeszterében járó nőkről. Márpedig vannak olyan vészhelyzetek, amikor szükség van erre a tudásra ahhoz, hogy életet mentsünk” – mutatott a veszélyekre.

Kamala Harris alelnök kiáll a nők jogaiért.

Fotó: Apu Gomes

Bár a jelentkezők számának csökkenése ellenére egyelőre még sikerült betölteni minden rezidensi pozíciót, szakértők szerint van ok az aggodalomra. Máris nyílik a szakadék az ország különböző részei között, egy friss jelentés szerint

az Egyesült Államok megyéinek több mint egyharmadában korlátozott vagy egyáltalán semmilyen terhességi és szülészeti ellátás sincs

– többnyire azokon a helyeken, ahol az abortuszt is szigorították.

Ráadásul a tapasztalatok szerint az orvosok többsége abban a térségben marad, ahol tanult, így hosszú távon többszintű egészségügyi ellátórendszer jöhet létre, ha a nőgyógyász rezidensek a liberálisabb államokat választják. Amire annál is nagyobb az esély, mivel a szülész-nőgyógyászok többsége nő az Egyesült Államokban, így személyes okokból is fontos lehet a számukra, hogy olyan helyen éljenek és dolgozzanak, ahol nemcsak ők nyújthatnak megfelelő orvosi ellátást másoknak, de szükség esetén maguk is megkapják azt.