Miután Donald Trumpnak egy polgári per eredményeként 5 millió dollárt kell fizetnie zaklatás és rágalmazás miatt, ügyvédje és szövetségese, Rudy Giuliani ellen is keresetet nyújtottak be. A felperes Noelle Dunphy az egykori New York-i polgármester ügyvédi irodájának volt az üzleti igazgatója, és azzal vádolja Giulianit, hogy többször is megerőszakolta őt.

A keresetben szereplő vádak azonban itt még nem érnek véget, ugyanis Dunphy szerint Giuliani azt is közölte vele, hogy ha ismer valakit, akinek elnöki kegyelemre lenne szüksége, azt irányítsa hozzá, ugyanis 2 millió dollárért árusítják a szabadulást Trumppal, s az összeget megfelezik.

A nő azt állítja, hogy a hivatalos csatornák használatától, így a kegyelmi ügyvéd irodájának igénybevételétől ez esetben tartózkodni kell, ugyanis az nyilvánosságra kerülhet.

Az iroda ráadásul túlterhelt is, így 2022-ben mintegy 17 ezer kérelem várt ott döntésre.

Giuliani tagadja a vádakat, ráadásul az is tény, hogy Donald Trump sokkal ritkábban élt a kegyelemadás lehetőségével, mint más elnökök. Míg Barack Obama több mint 1900 kegyelmet hagyott jóvá, Trump csak 237-et. Az üzletemberből lett politikus által jegyzett kegyelmekből mindössze 25 követte a hivatalos utat – írja az Insider.