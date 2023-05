Egy nappal azt követően, hogy a pakisztáni legfelsőbb bíróság illegálisnak ítélte letartóztatását, szabadon engedték Imran Hánt, az ország volt miniszterelnökét. A bíróság pénteki döntése értelmében a volt kormányfőt ugyanazon vádak alapján két hétig nem tartóztathatják le ismét, sőt május 17-ig más vádak alapján se. Ugyanakkor a döntés ellenére a Hánnal szemben megfogalmazott korrupciós vádak továbbra is érvényben vannak.

Fotó: Aamir Qureshi / AFP

Az egykori krikettjátékost kedden tartóztatták le, mikor egy iszlámábádi bíróságra érkezett kihallgatásra. Bár a politikus ártatlannak vallotta magát, a bíró formálisan is vádat emelt vele szemben, és elrendelte az őrizetbe vételét az egyik korrupciós ügyében a számos hasonló eljárás közül. Tisztviselők szerint Hán illegálisan adott el állami ajándékokat miniszterelnöki megbízása idején.

Az egykori kormányfő hasonló, letartóztatását megelőző döntést szeretett volna pénteken kicsikarni más vádak – köztük terrorizmus, zendülés és blaszfémia – kapcsán is.

Ha elítélik a Pakisztánt 2018 és 2022 között vezető politikust, többé nem indulhat a választásokon.

A bíróságra erős fegyveres őrizet mellett érkező Hán híveit feltartott ököllel üdvözölte – írja a BBC.

Az ügyben eljáró bíró szerint a volt kormányfő letartóztatása azért volt törvénytelen, mert arra a bíróság területén került sor. Mindenesetre a történések tovább fokozzák a feszültséget Hán és az ország nagy hatalmú hadserege között. Egyes elemzők szerint a politikus 2018-as választási győzelméhez is hozzájárult a hadsereg támogatása, ám ezt mind a két fél tagadja. Később a viszony is megromlott Hán és a fegyveres erők között, majd az országot sújtó gazdasági válság alatt a volt kormányfő parlamenti többsége is elillant.

Miután bizalmatlansági indítvánnyal eltávolították az ország éléről, Hán a hadsereg egyik leghangosabb kritikusává vált.

Az általa vezetett Pakisztáni Igazságosság Pártja (Tehrík-i-Inszáf) szerint az ellene felhozott vádak mögött politikai motiváció áll, és letartóztatása kiváltotta híveinek haragját is, ami országszere lázongásokhoz vezetett, ezek során legalább tízen meghaltak és mintegy kétezer főt letartóztattak. A tiltakozások során egy katonai vezető házát is felgyújtották Lahorében. Az erőszakot a hadsereg bevetése fojtotta csak el a hét során, de a pénteki döntés előtt is erőteljes készültség volt látható a bíróság környezetében.

A volt kormányfő szabadlábra helyezését az ország jelenlegi miniszterelnöke, Sebaz Sarif televízión is közvetített beszédében kritizálta.