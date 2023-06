Egyre nagyobb bajba kerül Donald Trump korábbi amerikai elnök, aki ellen immár 37 pontban emeltek vádat a többi között a kémtörvény rendelkezéseinek értelmében. Az ügy hónapokkal korábbra nyúlik vissza, amikor nyomozást indítottak minősített dokumentumokkal való visszaélés miatt, és a Trump Mar-a-Lago nevű nyaralójában végzett házkutatáson több ilyen is előkerült.

Fotó: Mandel Ngan / AFP

A vádemelés már pénteken napközben kiderült, ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt. Most már azt is tudni, milyen dokumentumokat vitt magával Trump, aki ezeket az iratokat a nyaraló fürdőszobájában, zuhanyzójában és egyik hálószobájában tartotta.

A papírok között volt olyan, amelyek az amerikai atomprogram titkait tartalmazták, például potenciális gyengeségekre is felhívták a figyelmet. Ezeket a dokumentumokat tilos lett volna a nyaralóban tartani a törvény szerint. Az épületben ráadásul a több mint százfős személyzetből bárki hozzájuk férhetett, hiszen nem voltak elzárva, és több mint egy évig hevertek ott dobozokban.

Szintén törvényellenes volt a vádirat szerint, hogy Trump legalább két alkalommal is megmutatott titkosított dokumentumokat más személyeknek. Az egyik ilyen esemény Trump golfklubjában történt, ahol egy író, egy kiadó és Trump titkárságának két tagja is jelen volt. Közülük egyikük sem ismerhette volna meg az iratok tartalmát, Trump meg is jegyezte, hogy ezek titkosak.